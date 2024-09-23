لتعزيز التعاون الثنائي والاقتصادي.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره السنغافوري

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع نظيره السنغافوري الدكتور فيفيان بالاكريشنان اليوم 23 سبتمبر، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويرصد الموجز التفاصيل.

في بداية اللقاء، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للعلاقات الثنائية المتميزة مع سنغافورة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز هذه العلاقات والدفع بها إلى مستويات أعلى، خاصة بعد زيارة الوزير السنغافوري إلى القاهرة في مارس 2024، واستضافة مصر للجلسة الخامسة من المشاورات السياسية بين البلدين في فبراير 2024.

التعاون الثقافي والديني

أكد وزير الخارجية على أهمية التعاون القائم بين الأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية في سنغافورة، مشيرًا إلى دور الأزهر المحوري في نشر قيم الإسلام الوسطي ومكافحة التطرف والإرهاب.

وأعرب عن استعداد مصر لتعزيز هذا التعاون وتقديم مزيد من الدعم في هذا المجال الحيوي، مشددًا على أهمية تعزيز هذه الشراكة بما يساهم في ترسيخ قيم التسامح والاعتدال.

التعاون الاقتصادي والاستثماري

أبدى وزير الخارجية ارتياحه لزيادة الاستثمارات السنغافورية في مصر مؤخرًا، موضحًا أن سنغافورة أصبحت خامس أكبر مستثمر آسيوي في البلاد.

وأكد على أهمية تشجيع الاستثمارات الأجنبية، والتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية الواعدة التي يوفرها السوق المصري.

كما أشار إلى رغبة مصر في استكشاف فرص التعاون المشترك في مجالات البيئة، التنمية المستدامة، وتحلية المياه، مؤكدًا على التطلع للاستفادة من الخبرات السنغافورية في هذه المجالات الحيوية.

وزير الخارجية يناقش الأوضاع الإقليمية والقضية الفلسطينية

فيما يتعلق بالشأن الإقليمي، استمع وزير خارجية سنغافورة إلى تقدير وزير الخارجية بدر عبد العاطي للأوضاع الراهنة، حيث شدد عبد العاطي على رفض مصر لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو أي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.

وأكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما أشار إلى أهمية العمل على منع تدهور الأوضاع الإقليمية وتجنب وقوع حرب شاملة في المنطقة.

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