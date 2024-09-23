مصر الثالثة عالميًا في استقبال اللاجئين: لقاء وزير الخارجية بالمفوض السامي للأمم المتحدة

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، مع فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، في لقاء عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ويرصد الموجز التفاصيل.

خلال اللقاء، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للتعاون المستمر مع المفوضية السامية، مشيدًا بالدور الذي يلعبه مكتب المفوضية في القاهرة في دعم الجهود المصرية لتقديم الحماية والرعاية للاجئين وطالبي اللجوء.

التحديات المتزايدة بسبب النزوح الجماعي

أشار وزير الخارجية إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في دول الجوار، مما أدى إلى زيادة موجات النزوح نحو مصر.

وأوضح أن عدد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين في مصر قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا، مما جعل مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في استقبال طلبات اللجوء الجديدة خلال عام 2023.

ورغم هذا، أكد وزير الخارجية حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين.

الوضع الإنساني في غزة

تطرق اللقاء أيضًا إلى تطورات الأوضاع في غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه المدنيون في القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

ورفضت مصر أي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والالتزام بالقوانين الدولية.

جهود مصر في دعم السودان

كما تم مناقشة الأزمة السودانية، حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر المستمرة لدعم السودان في ظل النزاع الحالي.

وأكد على أهمية تحقيق وقف شامل لإطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية للسودانيين، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.

الحاجة إلى دعم دولي أكبر

أشار وزير الخارجية إلى أن الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر حاليًا لا يتناسب مع حجم الأعباء التي تواجهها بسبب استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين.

ودعا المفوضية السامية إلى تكثيف جهودها مع الجهات المانحة لحشد الدعم المالي اللازم لسد الفجوات التمويلية ومساعدة مصر في تحمل هذا العبء، بما يتماشى مع مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات.

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