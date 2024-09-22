آخر تطورات الوضع الوبائي في السودان بعد ارتفاع حصيلة الوفيات بـ الكوليرا

تطورات الوضع الوبائي في السودان.. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العالمية، اليوم الأحد، 22 سبتمبر 2024، بالبحث عن آخر تطورات الوضع الوبائي في السودان.

وشهد الوضع الوبائي في السودان تطورات خطيرة، خلال الساعات الماضية، خاصة بعد تفشي وباء الكوليرا وارتفاع عدد الإصابات والوفيات.

تطورات الوضع الوبائي في السودان

آخر تطورات الوضع الوبائي في السودان

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الوضع الوبائي في السودان.

يعدد الوضع الصحي في السودان هو الأسوأ علي الإطلاق خاصة بعد الانتشار الرهيب لـ وباء الكوليرا الذي حصد آلاف الإصابات والوفيات.

حصيلة الوفيات بـ وباء الكوليرا

وكشفت وزارة الصحة في السودان عن حصيلة مرعبة في الإصابات والوفيات جراء وباء الكوليرا حيث ارتفعت لأكثر من 11 ألف شخص حتى الآن.

وبلغت حصيلة وفيات وباء الكوليرا في السودان إلى 348 حالة، منذ شهر أغسطس الماضي.

وانتشر وباء الكوليرا في 9 ولايات سودانية من أصل 18، أبرزها ولايات كسلا والقضارف والبحر الأحمر ونهر النيل وسنار والنيل الأبيض.

ارتباط الأمطار والفيضانات بانتشار الكوليرا

وأدي سقوط الأمطار الغزيرة والفيضانات إلي تدهور الوضع الوبائي في السودان، حيث أعلن وزير الصحة السوداني، هيثم إبراهيم، عن وباء الكوليرا بعد أسابيع من هطول الأمطار الغزيرة في البلاد ، في مقطع فيديو نشرته وزارته.

وقال وزير الصحة السوداني: "إن القرار اتخذ بالاشتراك مع السلطات في ولاية كسلا الشرقية ووكالات الأمم المتحدة والخبراء بعد "اكتشاف مختبر الصحة العامة لفيروس الكوليرا".

أسباب انتشار وباء الكوليرا في السودان

ويعود الانتشار الرهيب لـ وباء الكوليرا في السودان إلى التكدس السكاني والنزوح القسري والتجمع في أماكن صغيرة ونقص النظيفة في المجتمعات المحرومة.

كما أن ارتفاع الإصابة بالجفاف وما يترتب عليه من فقدان سريع للمعادن الموجودة في الدم والتي تحافظ على توازن السوائل في الجسم، يعد عاملًا لانتشار الكوليرا

ومن أبرز العوامل الأخري لـ انتشار الكوليرا في السودان، هو تلوث مصادر المياه بالفضلات البشرية أو الحيوانية، بالإضافة إلى سوء النظافة الشخصية وعدم غسل الأيدي بشكل جيد، فضلًا عن ظروف المعيشة غير الصحية والاكتظاظ السكاني.

تطورات الوضع الوبائي في السودان

دور مصر لمواجهة الوضع الوبائي في السودان

وكان لمصر دور كبير لمواجهة الوضع الوبائي في السودان عقب الإعلان رسميًا عن انتشار الكوليرا في السودان، حيث رفعت وزارة الصحة المصرية درجة التأهب والترصد المكثّف بالمنافذ البرية مع السودان، فضلًا عن تشديد الإجراءات الاحترازية بالمطارات، ضمن استعدادات البلاد لمواجهة تفشي الكوليرا في السودان.

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