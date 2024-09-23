تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله: المدنيون اللبنانيون في مرمى التحذيرات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهدافه لمبنى في منطقة جبل البطم بجنوب لبنان يتبع لحزب الله، مؤكدًا أنه كان يُستخدم من قبل الحزب لتخزين الأسلحة، ويرصد الموجز التفاصيل.

ورافق هذا الإعلان نشر لقطات تُظهر انفجارات ثانوية وقعت بعد الغارة الجوية الإسرائيلية على الموقع، وتعتبر هذه الغارة واحدة من أكثر من 300 ضربة نفذتها إسرائيل اليوم، حيث أكدت استهدافها لمنازل ومبانٍ مدنية قالت إنها تُستغل لتخزين الصواريخ، القذائف، والطائرات بدون طيار، وأسلحة أخرى تابعة لحزب الله.

تحذيرات للمدنيين

وجهت إسرائيل تحذيرات للمدنيين اللبنانيين، داعية إياهم إلى مغادرة المناطق التي يُشتبه في أن حزب الله يستخدمها لتخزين الأسلحة.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية عن نيتها تنفيذ ضربات جوية في وادي البقاع في وقت لاحق من اليوم.

غارات جوية جنوب لبنان

نشرت وسائل إعلام لبنانية مقاطع فيديو توثق غارات جوية على بلدة عنقون التابعة لقضاء صيدا.

وتظهر التسجيلات مشاهد درامية للضربات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع يعتقد أنها تتبع لحزب الله.

صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

في أعقاب الهجمات الصاروخية من حزب الله، انطلقت صفارات الإنذار في عدة مناطق شمال إسرائيل، بما في ذلك الجليل الأسفل والبلدات القريبة من مفترق جولاني.

كما تم تفعيل الإنذارات في مدن وبلدات جنوب حيفا، بما في ذلك يوكنعام، دالية الكرمل، وعسفيا، بالإضافة إلى مناطق أخرى قريبة من مدينة صفد في الجليل الأعلى.

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