حقيقة اغتيال يحيى السنوار قائد حركة حماس في غارة إسرائيلية علي غزة

اغتيال يحيى السنوار.. اشتعلت محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بالبحث عن حقيقة اغتيال يحيى السنوار.

وتسببت شائعة اغتيال يحيى السنوار، قائد حركة حماس، إثر غارة جوية لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في إحداث حالة من الجدل، لمعرفة حقيقة الأمر.

حقيقة اغتيال يحي السنوار

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية حقيقة اغتيال يحيى السنوار وتعليق وسائل الإعلام الإسرائيلية.

اغتيال يحيى السنوار

تردد العديد من الشائعات المتعلقة بـ اغتيال يحيى السنوار، خلال غارة جوية إسرائيلية علي قطاع غزة، وما ساعد علي انتشار هذه الشائعات هو اختفاء يحيى السنوار طوال الأيام الماضية، وعدم تمكن الجيش الإسرائيلي من تحديد مكانه الحالي.

ومن جانبها، أكدت العديد من وسائل الإعلام العبرية أن الأخبار التي تفيد بـ اغتيال يحيى السنوار غير صحيحة.

مقتل يحيى السنوار

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "لا توجد أي معلومات استخباراتية تؤكد إصابة أو مقتل يحيى السنوار، لكن هناك بعض الجهات في إسرائيل ترجح الاغتيال كون السنوار لم يجر بنقل أو يوجه رسائل إلى الجانب الإسرائيلي منذ فترة".

وأضاف أن يحيى السنوار وخلال فترات سابقة من الحرب، قطع رسائله، وهذا لا يعني أنه توفي.

ونقلت القناة 12 عن مصادر في الأجهزة الأمنية قولها: إن "هذه تقييمات لا أساس لها من الصحة، ولا تعتمد على أي معلومات".

القناة 14: يحيى السنوار أصيب ولم يُقتل

وقالت القناة 14: "إن التقديرات الأمنية تشير إلى أن يحيى السنوار أصيب ولم يُقتل، لافتة إلى أن التقييم يجري على خلفية انقطاع الاتصال بالسنوار.

وأوضح موقع «والا» العبري نقلًا عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» أن يحيى السنوار لم يُقتل في أي عملية، وأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يجري عمليات البحث والتحقيق حول موقعه الحالي، ولكنه لم يتمكن من تأكيد مقتله أو حتى إصابته.

مصير يحيى السنوار

وفي نفس الصدد، أكد موقع تايمز أوف إسرائيل العبري أن جيش الاحتلال يجري تحقيقًا حول مصير يحيى السنوار، مضيفًا أن أمر مقتله غير مرجح على الإطلاق.

أما صحيفة جيروسالم بوست العبرية، فقد أشارت إلى أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع تأكيد أو نفي التقارير حول اغتيال يحيى السنوار.

اغتيال يحيى السنوار

الرجل الميت

يذكر أن إسرائيل قالت إنها تسعى لقتل يحيى السنوار في عام 2021 ، ووصفه متحدث الجيش الإسرائيلي بـ "الرجل الميت".

الجدير بالذكر أن حركة حماس عينت يحيى السنوار رئيساً لمكتبها السياسي، الشهر الماضي، بعد أيام من اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق، إسماعيل هنية، في طهران.

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