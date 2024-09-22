زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرقي إيران ويخلف 28 مصابًا

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد مدينة بجنورد في شمال شرقي إيران، ووفقًا لمركز رصد الزلازل الوطني التابع لجامعة طهران، وقع الزلزال على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض، ويعرض الموجز التفاصيل.

إصابة 28 شخصًا جراء الزلزال

أعلن رئيس منظمة الطوارئ في محافظة خراسان الشمالية عن إصابة 28 شخصًا جراء الزلزال.

ومن بين هؤلاء، تلقى 18 شخصًا العلاج ميدانيًا في المستشفيات المحلية، بينما تعرض البعض لإصابات مختلفة مثل الكسور والصدمات وتم وضعهم تحت العناية الطبية.

استجابة سريعة للفرق الطبية

أكد رئيس دائرة الطوارئ أن الفرق الطبية وفرق الاستجابة السريعة تدخلت على الفور عقب وقوع الزلزال.

وتم إرسال سيارات الإسعاف وتفعيل حالة التأهب في المراكز العلاجية في مختلف أنحاء المحافظة لضمان تقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

زلازل متكررة في إيران

تتعرض إيران من حين لآخر لزلازل متفاوتة الشدة بسبب وقوعها على منطقة فوالق رئيسية.

كان أحد أكثر هذه الزلازل دموية زلزال عام 1990 في شمال غربي البلاد، الذي بلغت قوته 7.7 درجة وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.

انفجار منجم للفحم في إيران: مقتل 51 شخصًا وإصابة أكثر من 20

أدى انفجار ناجم عن تسرب غاز في منجم للفحم في محافظة خراسان الجنوبية شرق إيران إلى مقتل 51 شخصًا على الأقل، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.

كما أصيب أكثر من 20 شخصًا آخرين في الانفجار الذي وقع في مدينة طباس، التي تبعد حوالي 540 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة طهران.

تفاصيل الحادث

وقع الانفجار بسبب تسرب غاز الميثان في كتلتين من المنجم في الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي يوم السبت، وكان 69 عاملًا داخل المنجم وقت الحادث، حيث تواجد 22 شخصًا في الكتلة (ج) و47 في الكتلة (ب).

وأعلن الإعلام الرسمي في البداية أن عدد القتلى بلغ 30 شخصًا، لكن الحصيلة ارتفعت لاحقًا إلى 51 قتيلًا و20 مصابًا، ولا يزال هناك عدد من العمال في عداد المفقودين، حيث أفاد رئيس الهلال الأحمر الإيراني بأن 24 شخصًا ما زالوا مفقودين.

من جانبه، قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعازيه لأسر الضحايا، وتعهد بالمتابعة المكثفة للحادث.

وأشار المدعي العام المحلي إلى أن تراكم الغاز داخل المنجم يعوق عمليات البحث والإنقاذ، مؤكدًا أن التحقيق في أسباب الحادث والإهمال المحتمل سيُتابع لاحقًا.

حوادث سابقة في مناجم إيران

تشهد إيران حوادث متكررة في مناجم الفحم بسبب تسربات غاز الميثان، وكان حادث مشابه قد وقع في عام 2017 في مدينة آزاد شهر شمال إيران، وأسفر عن مقتل 43 عاملًا.

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