لماذا حذرت مصر مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال؟

إقليم أرض الصومال.. تشهد الأوضاع في إقليم أرض الصومال تطورات خطيرة في الوقت الحالي، خاصة بعد تصاعد التوتر بين إثيوبيا والصومال.

تطورات الأوضاع في إقليم أرض الصومال

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تطورات الأوضاع في الصومال بعد نقل إثيوبيا شحنات أسلحة إلى أرض البنط، وما تبعه من تحذير مصر من السفر إلى إقليم أرض الصومال.

إقليم أرض الصومال

شهدت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا تدهورًا كبيرًا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، الأمر الذي ترتب عليه إدانة العديد من الدول العربية.

مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال

شهد إقليم الصومال حالة من الإنفلات الأمني، ما ترتب عليه تحذير سفارة مصر بمقديشو جميع الرعايا المصريين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم.

وناشدت سفارة مصر بمقديشو المصريين المتواجدين في إقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار "هرجيسا".

وشددت سفارة مصر بمقديشو، في بيان رسمي لها على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على أن الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك

وناشدت السفارة المصريين الراغبين في التردد على أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية بالالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية.

الصومال تدين نقل إثيوبيا شحنات أسلحة إلى أرض البنط

ومن جانبها، أدانت الصومال بشدة شحنة الأسلحة والذخيرة المنقولة من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند (ولاية أرض البنط) شمال شرق الصومال، معتبرة أنه تهديد لسيادتها.

وقالت الصومال إن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا خطيرًا لسيادة الصومال وله انعكاسات خطيرة على الأمن الوطني والإقليمي.

إقليم أرض الصومال

حرص مصر على تحقيق الاستقرار في الصومال

من ناحية أخري، أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، خلال محادثات مع المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، مايك هامر، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، مولي في، بواشنطن، منذ عدة أيام على حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في الصومال، واحترام سيادته ووحدة أراضيه، ودعم مؤسساته المركزية، بما ينعكس على تأمين حركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأوضح وزير الخارجية أن الدعم المصري للصومال، يأتي من منطلق اضطلاع القاهرة بمسؤوليتها في حفظ السلم والأمن الإقليميين، وفقاً لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق الجامعة العربية، مشيراً إلى أن بلاده تقوم من هذا المنطلق بدعم الصومال في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية.

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