كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور القاهرة 2024 والتظلم عليها إلكترونيا

مخالفات المرور.. تسعى الإدارة العامة للمرور إلى تسهيل الخدمات المقدمة لقائدي المركبات، ومنها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا عبر موقع النيابة العامة، لتوفير الوقت والجهد بدلاً من الذهاب إلى مقرات المرور.

وقدم الموجز عبر السطور التالية خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بعدة طرق.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2024

للاستعلام عن مخالفات المرور، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى موقع النيابة العامة من هنا.

2. اضغط على مربع استمرار الموجود على يمين الصفحة تحت قسم (الاستعلامات).

3. اختر خيار مخالفات رخص المركبات، ثم اضغط على كلمة استمرار.

4. أدخل رقم رخصة القيادة في المربع المخصص.

5. أدخل رقم السيارة الخاص بك.

6. اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

7. ستظهر لك قائمة بمخالفات المرور الخاصة بالسيارة.

كيفية التظلم على مخالفات المرور 2024

يمكنك تقديم تظلم إلكتروني على مخالفات المرور من خلال الخطوات التالية:

1. افتح الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنا.

2. اختر كلمة التظلمات من القائمة الرئيسية.

3. حدد نوع التظلم (مثل تظلم على رخص القيادة).

4. أدخل الرقم القومي في المكان المخصص.

5. اضغط على أيقونة تفاصيل المخالفات.

6. حدد نوع المخالفة التي ترغب في التظلم عليها.

7. اضغط على أيقونة تظلم.

8. اقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها لاستكمال التظلم.

9. أدخل البيانات الشخصية المطلوبة.

10. اضغط على إرسال الطلب.

11. سيظهر لك إيصال التظلم ورقمه الخاص، احتفظ به لمتابعة الطلب.

مخالفات المرور

متابعة نتيجة التظلم

بعد تقديم التظلم، يتم إرسال نتيجة الفحص عبر الهاتف أو من خلال الموقع الإلكتروني، وتأكد من الاحتفاظ برقم إيصال التظلم لمتابعة حالته بسهولة.

تأتي هذه الخدمات في إطار توجه الحكومة المصرية للتحول الرقمي وتوفير خدمات إلكترونية فعالة للمواطنين، حيث توفر الوقت وتخفف من الزحام امام موظفي المرور، وهذا الاتجاه تعتمده الحكومة لتسير المعاملات الحكومية اليومية للمواطنين

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