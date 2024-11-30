الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة عبر موقع وزراة الداخلية

الاستعلام عن مخالفات المرور.. مع التطورالتكنولوجي الذي تشهده مصر، أصبح من السهل على المواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور بسهولة ودون أي تكلفة، عبر المواقع الرسمية مثل موقع وزارة الداخلية، النيابة العامة، وبوابة مصر الرقمية.

و تساهم خدمات خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور الكترونيا، في توفير الوقت والجهد، كما تتيح للمواطنين متابعة المخالفات المرورية وسدادها إلكترونيًا بشكل سريع وآمن، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق مزيد من الشفافية، كما تساهم في تقليل الضغط على المكاتب الحكومية وتيسير عملية الدفع من خلال خيارات متعددة مثل الدفع عبر الإنترنت أو من خلال مراكز الدفع المعتمدة.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم اللوحة، من خلال موقع وزراة الداخلية.

الاستعلام عن مخالفات المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

لتسهيل عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية مجانًا باستخدام رقم اللوحة، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية عبر موقع وزارة الداخلية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لخدمات المرور التابع لوزارة الداخلية عبر الرابط المتاح.

بعد الدخول، اختر قسم "خدمات نيابات المرور" ثم اضغط على "الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات".

أدخل بيانات اللوحة المرورية (رقم اللوحة) بدقة في الحقول المخصصة.

اضغط على زر "إجمالي المخالفات"، ليتم عرض جميع المخالفات المسجلة على المركبة مع إجمالي المبلغ المطلوب سداده.

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية

بوابة مصر الرقمية تتيح للمواطنين خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة من خلال الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك أو أنشئ حسابًا جديدًا إذا لم يكن لديك حساب.

اختر خدمة "الاستعلام عن مخالفات رخصة مركبة".

أدخل بيانات المركبة للحصول على تفاصيل المخالفات.

الاستعلام عن مخالفات المرور

طرق سداد مخالفات المرور الكترونيا

بعد الاستعلام عن المخالفات، يمكن للمواطنين اختيار إحدى الطرق التالية لدفع الغرامات:

الدفع الإلكتروني عبر موقع النيابة العامة

بعد استعراض المخالفات، اضغط على خيار "سداد المخالفات".

اختر وسيلة الدفع المناسبة (بطاقات ائتمان أو خصم مباشر).

استلم إيصال السداد إلكترونيًا.

خدمة فوري

توجه إلى أقرب منفذ خدمة فوري.

قدم بيانات السيارة أو رقم اللوحة.

دفع قيمة المخالفات واستلام إيصال السداد.

الاستعلام عن مخالفات المرور

كيفية تقديم التظلمات على مخالفات المرور

إذا كنت تعتقد أن هناك مخالفة تم تسجيلها بالخطأ، يمكنك تقديم تظلم عبر الخطوات التالية:

توجه إلى الرابط المخصص لخدمات المرور على موقع النيابة العامة.

اضغط على "التظلمات" واختر نوع التظلم (تظلمات رخص المركبات أو رخص القيادة).

أدخل رقم الرخصة وبيانات اللوحة المرورية.

قدم تفاصيل التظلم مع الأسباب، ثم اضغط على "إرسال".

ستتلقى رقم متابعة لحالة التظلم، والذي يمكنك استخدامه لاحقًا لمعرفة النتيجة.

الاستعلام عن مخالفات المرور

أنواع مخالفات المرور الشائعة

تشمل المخالفات المرورية التي يمكن الاستعلام عنها وسدادها:

تجاوز السرعة المقررة.

الوقوف في أماكن غير مخصصة.

عدم ارتداء حزام الأمان.

استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

انتهاء صلاحية رخصة القيادة أو السيارة.

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