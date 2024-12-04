النيابة العامة للمرور للاستعلام عن المخالفات.. رابط مباشر

في الفترة الأخيرة، زاد الاهتمام من قبل المواطنين بالبحث عن طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية، خاصة مع نهاية أسبوع العمل وبدء الأسبوع الجديد. تهدف هذه الخدمة إلى مساعدة المواطنين في معرفة قيمة المخالفات المقررة عليهم.

الاستعلام عن المخالفات من المنزل

توفر النيابة العامة للمرور خدمة الاستعلام عن المخالفات بسهولة من خلال موقعها الإلكتروني، وهذه الخدمة تتيح للمستخدمين الاطلاع على المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنواعها، بالإضافة إلى مخالفات رخص القيادة في جميع محافظات مصر.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

للاستعلام عن المخالفات، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة: قم بزيارة الموقع الخاص بالنيابة العامة واختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات.

اختيار القسم المناسب: بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية، اختر "بيانات المرور"، ثم اختر "الاستعلام عن المخالفات المرورية".

تحديد نوع الاستعلام: اختر ما إذا كنت ترغب في الاستعلام عن مخالفات مركبة معينة أو مخالفات رخص القيادة.

إدخال المعلومات المطلوبة: أدخل رقمك القومي ورقم اللوحة المعدنية للسيارة، مع مراعاة إدخال الأرقام أولًا ثم الحروف.

عرض المخالفات: بعد إدخال البيانات، اختر عرض إجمالي المخالفات لتظهر قيمة المبالغ المستحقة.

وللدخول للموقع الرسمي للنيابة العامة، يسهل موقع الموجز للمواطنين الدخول على الرابط من هنـــــــــــــــا

استعلام عن المخالفات المرورية عبر النيابة العامة

كما تتيح النيابة العامة للمرور للمواطنين فرصة الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل سهل وسريع من خلال منصات متعددة، بما في ذلك منصة مصر الرقمية التي تقدم هذه الخدمة بطرق ميسرة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة مصر الرقمية

يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام رقم لوحة السيارة باتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة مصر الرقمية عبر الإنترنت.

النقر على أيقونة "مركباتي".

اختيار خيار الاستعلام عن مخالفات المرور المرتبطة بالسيارة.

الضغط على زر "بدء الخدمة".

إدخال رقم لوحة السيارة المراد الاستعلام عنها.

سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا لعام 2024

الاستعلام عن المخالفات

توفر النيابة العامة للمرور خدمة دفع المخالفات عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة واختيار أيقونة الدفع.

إدخال الاسم الكامل لمالك السيارة في الحقل المخصص.

تسجيل عنوان مالك السيارة المطلوب.

كتابة اسم وحدة المرور التابع لها السيارة مع إدخال أرقام وحروف لوحة السيارة.

دفع قيمة المخالفات باستخدام بطاقة الائتمان عبر الموقع أو من خلال ماكينة فوري المنتشرة في أماكن عديدة.

النيابة العامة للمرور

موقع النيابة العامة لمخالفات المرور 2024

كما يستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن كافة خدمات المرور بالدخول إلى موقع النيابة العامة لمخالفات المرور 2024 اضغط هنـــــــــا