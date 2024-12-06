تفاصيل حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس معلمة بتـ.ـهمة هتـ.ـك عرض طالب

قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 16 جنوب، برئاسة المستشار محمد حسني العالم وعضوية المستشارين محمد عبد الكريم والدكتور محمد عبد المنعم بركات، بحبس معلمة لغة إنجليزية بمدرسة خاصة لمدة عام واحد، جاء ذلك على خلفية اتهامها بهتـ.ـك عرض طالب لم يبلغ من العمر 18 عامًا، في القضية التي حملت رقم 1037 لسنة 2024 جنايات قسم البساتين، ويرصد الموجز تفاصيل القضية.

تفاصيل الواقعة

وفقًا لتحقيقات النيابة وأمر الإحالة، تعود الواقعة إلى عام 2023 في دائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، حيث استغلت المعلمة سلطتها كمعلمة على الطالب المجني عليه.

إرسال صور وإيحاء.ات غير لائقة

أظهرت التحقيقات أن المتهمة أرسلت صورًا مخلة وإيحاءات وعبارات جنسية للطالب.

استدراج المجني عليه: دفعت هذه الإيحاءات الطالب إلى اصطحاب المعلمة إلى منزله أثناء غياب ذويه، حيث وقعت بينهما علاقة غير مشروعة.



الأضرار على المجني عليه

أشارت التحقيقات إلى أن هذه الجريمة تسببت في أضرار جسيمة للطالب، من بينها:

التأثير السلبي على أخلاقه وسلوكه.

تعرضه لأضرار معنوية وأدبية نتيجة الجريمة.



الحكم والسياق القانوني

استندت المحكمة في قرارها إلى وقائع التحقيقات التي أثبتت إدانة المتهمة بارتكاب الجريمة المنسوبة إليها، مع الأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالمجني عليه.

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