سبب إلغاء اختبارات SAT بمصر 2020 وعودته 2024.. اعرف التفاصيل

سبب إلغاء اختبارات "SAT" بمصر 2020 وعودته 2024.. بحث الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مسؤولي مؤسسة "College Board" إمكانية عودة اختبارات مدارس SAT لطلاب الدبلومة الأمريكية في المدارس الأمريكية بمصر.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة "College Board" في توفير اختبارات دولية معتمدة، من خلال تطوير وإدارة اختبار "SAT" وغيره من الاختبارات الموحدة. وأكد الوزير على أهمية التعاون بين الوزارة والمؤسسة لتنظيم اختبارات دولية رقمية بآليات دقيقة، تضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

سبب إلغاء اختبارات "SAT"

من جانبه، أعرب الدكتور ماثيو تشوفانك، ممثل مؤسسة "College Board"، عن استعداد المؤسسة الكامل لدعم جهود الوزارة، وتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان دقة ونجاح عقد اختبارات "SAT".

وقف اختبار الـSAT لطلاب الدبلومة الأمريكية

في عام 2021، أوضحت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي أن مؤسسة "College Board" الأمريكية قررت إنهاء أعمالها في مصر في سبتمبر 2020، وذلك بعد رصد مافيا للحصول على درجات مقابل أموال في دول أخرى، مما جعل من الصعب مراقبة امتحانات الـ SAT خارج البلاد. وفي ضوء ذلك، قررت الوزارة توفير امتحان بديل باسم EST، تديره مؤسسة دولية مقرها بريطانيا ووكيلها في مصر شركة Sphinx، بهدف دعم طلاب الدبلومة الأمريكية بعد خروج اختبار الـ SAT والـ ACT لأسباب مختلفة.

موعد امتحانات الثانوية 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بما في ذلك المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، ستبدأ في 11 يناير 2025، ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، بدأت الدراسة في الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 21 سبتمبر، وتستمر حتى يوم الخميس 23 يناير 2025.

خريطة العام الدراسي الجديد بالمدارس 2025

وسيعرض الموجز خريطة العام الدراسي الجديد بالمدارس 2025، وفيما يلى:

- 21 سبتمبر بدء الدراسة للعام الجديد بالمدارس.

- 11 يناير بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

- 25 يناير بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

- 8 فبراير بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- 24 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- 31 مايو بدء امتحانات الدبلومات الفنية.

- 14 يونيو بدء امتحانات الثانوية العامة.

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