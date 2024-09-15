المدرسة المصرية اليابانية تفتح باب التقديم لوظيفة معلمة رياض أطفال

أعلنت المدرسة المصرية اليابانية بمطروح عن بدء تلقي طلبات التقديم لشغل وظيفة معلمة رياض أطفال تخصص لغة إنجليزية. وتستقبل المدرسة الطلبات حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

شروط التقديم لوظيفة معلمة رياض أطفال بالمدرسة المصرية اليابانية

تضمنت شروط التقديم للوظيفة المدرسة المصرية اليابانية ما يلي:

العمر بين 25 و35 سنة.

خبرة من سنتين إلى ثلاث سنوات في مجال التعليم.

إتقان اللغة الإنجليزية واستخدامها بشكل متواصل خلال الحصص الدراسية.

الخبرة في تدريس مواد منهج 2.0.

على الراغبات في التقديم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

التوسع في الفروع الجديدة المدرسة المصرية اليابانية

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم قريباً في الفروع التالية:

القناطر الخيرية وشبرا شهاب بمحافظة القليوبية

السلام 2 بمحافظة السويس

العاصمة الإدارية الجديدة - منطقة R2 / محافظة القاهرة

الأبطال - 15 مايو / حلوان - محافظة القاهرة

تبدأ الدراسة في هذه الفروع الجديدة بنهاية شهر أكتوبر 2024. للمسجلين حالياً في المنظومة الراغبين في الالتحاق بأحد الفروع الجديدة، يجب تقديم طلب للفرع المسجل فيه حالياً.

شروط وقواعد القبول للعام الدراسي الجديد المدرسة المصرية اليابانية

التقديم عبر البوابة الإلكترونية: يجب تقديم طلبات الالتحاق فقط عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولن تقبل الطلبات المقدمة بوسائل أخرى أو بعد انتهاء المواعيد المحددة.

السن المطلوب:

المستوى الأول رياض أطفال: 4 سنوات و5 سنوات عدا يوم واحد.

المستوى الثاني رياض أطفال: 5 سنوات و6 سنوات عدا يوم واحد.

الصف الأول الابتدائي: 6 سنوات و7 سنوات عدا يوم واحد.

الصف الثاني الابتدائي: 7 سنوات و8 سنوات عدا يوم واحد.

الصف الثالث الابتدائي: 8 سنوات و9 سنوات عدا يوم واحد.

الجنسية: يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية. لا تقبل الطلبات من الأطفال الحاصلين على شهادة ميلاد بجنسية غير مصرية أو إذا كان أحد الأبوين غير مصري الجنسية.

الاختيار:

التنسيق الأول: بناءً على ترتيب المتقدمين حسب السن.

التنسيق الثاني: بناءً على نتيجة المقابلة الشخصية.

الإقامة: يشترط أن يكون ولي الأمر مقيمًا في المنطقة المحيطة بالمدرسة وفقاً للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي أو مستند رسمي.

تحويل المدارس: لا يُسمح بتحويل الطفل إلى مدرسة يابانية أخرى بعد قبوله، ويمكن التقديم لمدرسة أخرى بعد انتهاء العام الأول إذا توافرت أماكن شاغرة.

ذوو الاحتياجات الخاصة: يتم تقديم طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ورقيًا مع كافة المستندات والتقارير الطبية إلى المدرسة لدراستها من قبل لجنة مختصة.

الخدمات: لا توفر المدارس المصرية اليابانية خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات الغذائية.



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