ننشر رابط وشروط استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024

استعلام تقديم الأزهر لرياض الأطفال 2024 .. شهدت الساعات الماضية ارتفاع معدلات البحث عن استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال 2024 علي محرك البحث الشهير جوجل، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025 وذلك عقب الإعلان عن فتج باب التقديم للأطفال من سن 4 - 5 سنوات وذلك من أجل الإلتحاق بمرحلة kg1 في كافة المعاهد الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية.

استعلام تقديم الأزهر لرياض الأطفال 2024

وتنشر “الموجز” خطوات الحصول على معلومات حول استعلام تقديم الأزهر لرياض الأطفال 2024

المعاهد الأزهرية

يمكن الوصول إلى بوابة الأزهر الشريف من خلال الرابط التالي: بوابة الأزهر الإلكترونية

بمجرد دخولك إلى الموقع، ابحث عن أيقونة تقديم الالتحاق برياض الأطفال للعام الدراسي 2024-2025.

قم بإدخال كافة بيانات الطالب المطلوبة، مثل الاسم، تاريخ الميلاد، الرقم القومي، ومحافظة الإقامة.

قد يتطلب تقديم الطلب تحميل بعض الوثائق الضرورية مثل شهادة الميلاد وشهادة الكشف الطبي.

بعد اكتمال إدخال البيانات وتحميل الوثائق، اضغط على كلمة حفظ الطلب لإرسال الطلب للمراجعة والموافقة.

شروط التقديم لرياض الأطفال في الأزهر:

يجب أن يكون عمر الطفل المتقدم بين 4 سنوات إلى 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا.



يجب على الطفل اجتياز الكشف الطبي المطلوب بنجاح.



ينبغي أن يكون المعهد المتقدم له الطفل قريبًا من منطقة الإقامة.

مدة فتح باب التقديم:

يكون باب التقديم مفتوحًا من يوم 25 يونيو 2024 وحتى يوم 31 يوليو 2024.

باستكمال هذه الخطوات، ستتمكن من تقديم طلب الالتحاق برياض الأطفال في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2024-2025 بسهولة ويسر.

جدير بالذكر أن المعاهد الأزهرية هي مؤسسات تعليمية تابعة للأزهر الشريف، وتوفر التعليم في مختلف المراحل الدراسية وفقاً للمناهج الإسلامية والأكاديمية. وتشمل:

وتستقبل المعاهد الأزهرية الأطفال من سن 4 إلى 5 سنوات، ضمن مرحلة رياض الأطفال وتعدهم للانتقال إلى المرحلة الابتدائية.

و تبدأ المرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي وتستمر حتى الصف السادس، حيث يتعلم الطلاب مواد دراسية إسلامية وأخرى أكاديمية.

بينما تشمل المرحلة الإعدادية الصفوف من الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي، حيث يتلقى الطلاب تعليماً أعمق في المواد الدينية والعلوم الأساسية.

فيما تشمل المرحلة الثانوية الصفوف من الأول الثانوي حتى الثالث الثانوي، وتوفر تخصصات علمية وأدبية. الطلاب في هذه المرحلة يمكنهم الالتحاق بكليات الأزهر أو متابعة تعليمهم في مراحل أخرى.

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