التربية والتعليم تعلن عن شروط التقدم للإعارات للخارج للعام الدراسي 2025/2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التقديم للإعارات للخارج للعام الدراسي 2025/2026، بدءًا من اليوم وحتى نهاية شهر يناير 2025، وأوضحت المديرية أنه على الراغبين في التقديم مراعاة الشروط والأوراق المطلوبة لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح، ويستعرض الموجز تفاصيل التقديم

الأوراق المطلوبة للتقدم

1. رسوم استمارة الإعارة:

200 جنيه للدول العربية.

400 جنيه للدول غير الناطقة بالعربية.

2. الشهادة الطبية: يجب أن تكون معتمدة من جهة رسمية وتثبت أن المتقدم خالي من العيوب الجسدية.



3. إقرار للسيدات المتزوجات: يتطلب إقرارًا من الزوج بالموافقة على سفر الزوجة للخارج دون اصطحاب الأطفال.

شروط التقدم للإعارة

1. التقييم السنوي: يجب أن يكون تقرير الأداء الوظيفي للمتقدم خلال العامين الأخيرين "ممتاز" للوظائف التخصصية الإدارية والكتابية و"كفء" للوظائف التعليمية.



2. السن: لا يتجاوز عمر المتقدم 56 عامًا، وفقًا لقرار أول أكتوبر من العام الذي سيتم فيه الإعارة.



3. الطوابع المالية: يجب لصق طوابع مهن تعليمية وفقًا للشرائح المقررة (2 جنيه، 5 طوابع من نقابة الزراعيين).

كيفية التقديم

يجب تقديم طلبات الإعارة شخصيًا إلى إدارة الإعارات بالإدارة العامة للموارد البشرية، مع ذكر أكثر من رقم هاتف في الاستمارة.

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