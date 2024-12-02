وزير التربية والتعليم يتفقد الواجبات والحصص خلال زيارته المفاجئة لمدارس محافظة الإسماعلية

تفقد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اليوم الإثنين، خمس مدارس تابعة لإدارتي التل الكبير والقصاصين التعليميتين بمحافظة الإسماعيلية؛ في زيارة مفاجئة لمتابعة انتظام العام الدراسي.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جولة وزارة التربية والتعليم في عدد من مدارس محافظة الإسماعلية حيث بدأ الوزير جولته التفقدية بزيارة عدد من المدارس التابعة لإدارة التل الكبير التعليمية، حيث استهل زيارته بمدرسة "أحمد عرابي الابتدائية"، التي تضم 868 طالبًا وطالبة في المرحلة الابتدائية و130 طفلًا في مرحلة رياض الأطفال.

وزير التربية والتعليم

جولات وزير التربية والتعليم بمحافظة الإسماعلية

واطلع وزير التربية والتعليم على الكثافات الطلابية في الفصول، واستعرض درجات التقييم الأسبوعي لبعض المواد، بالإضافة إلى متابعة كراسات الحصة والواجبات المدرسية للطلاب.

وأجرى حوارًا مع الطلاب للتعرف على مدى استفادتهم من التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية، موجهًا بإرسال لجان متابعة يومية للمدرسة لمدة شهر، لمتابعة تحسين مستوى الطلاب في القراءة والكتابة والرياضيات.

وزير التربية والتعليم

وانتقل وزير التربية والتعليم بعد ذلك إلى مدرسة "التل الكبير الرسمية لغات"، التي تضم 624 طالبًا وطالبة. تفقد الفصول الدراسية واطمأن على انتظام حضور الطلاب، كما تابع كراسات الحصة والواجبات، مشيدًا بالجهود المبذولة من قِبل مديرة المدرسة لضمان سير العملية التعليمية بشكل منضبط.

حوار وزير التربية والتعليم مع الطلاب

واصل وزير التربية والتعليم جولته بزيارة مدرسة "ناصر الابتدائية"، التي تضم 369 طالبًا وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، متابعًا التزام الطلاب بالحضور وشهد شرحًا لأحد معلمي الصف الخامس الابتدائي، معبرًا عن إعجابه بمستوى الطلاب العلمي، ومشيدًا بالتزام المدرسة بتطبيق آليات تنظيم العملية التعليمية.

وزير التربية والتعليم

وشملت الجولة أيضًا زيارة مدارس إدارة القصاصين التعليمية، حيث تفقد مدرسة "القصاصين الثانوية المشتركة"، التي تضم 1292 طالبًا وطالبة، وخلال زيارته، ناقش الوزير طلاب الصف الأول الثانوي حول مدى استيعابهم للدروس.

وزير التربية والتعليم

متابعة وزير التربية والتعليم للحصص والواجبات

واطلع على كشاكيل الحصة والواجبات، كما تابع شرح أحد المعلمين باستخدام السبورة الذكية. وفي ختام الزيارة، وجه الوزير بسرعة نقل البنية التكنولوجية من المبنى القديم إلى المبنى الجديد لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول.

واختتم جولته بزيارة مدرسة "القصاصين الإعدادية الجديدة المشتركة"، حيث تفقد الفصول الدراسية واطلع على كشاكيل الحصة والواجبات، بالإضافة إلى سجل الدرجات ونسب الغياب.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

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