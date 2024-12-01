موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للمعلمين.. اعرف المواعيد

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة، بما في ذلك المعلمين وباقي الموظفين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية. وفقًا للبيان الصادر، سيتم بدء صرف المرتبات يوم 22 ديسمبر 2024، على أن يتم صرف المتأخرات في أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وقال الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن وزارة المالية قامت بتحديد خمسة أيام لصرف المرتبات، تشمل العاملين في كافة الجهات الإدارية، في حين خصصت ثلاثة أيام أخرى لصرف المتأخرات. وأكد خيري على أن المرتبات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد، مع تأكيد الوزارة على ضرورة تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، حيث يمكن للموظفين سحب رواتبهم في أي وقت بعد بدء الصرف.

مرتبات شهر ديسمبر

تأتي هذه المواعيد في إطار الجهود المبذولة لتنظيم عملية صرف المرتبات والحرص على تسهيلها للعاملين في الدولة، حيث تتيح الوزارة للموظفين استلام مستحقاتهم المالية بكل سهولة ويسر دون الحاجة للتكدس أمام ماكينات الصرف. كما وجهت الوزارة بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لضمان سير عملية الصرف بشكل منظم وفعال.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المواعيد تم تحديدها ضمن المنظومة المالية الإلكترونية التي تعتمد عليها وزارة المالية في صرف مستحقات العاملين. ومن المتوقع أن يساهم تحديد هذه المواعيد في تخفيف الأعباء عن الموظفين وتيسير الإجراءات بشكل عام.

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