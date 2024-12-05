التعليم تحسم قرار إلغاء التقييمات الأسبوعية الترم الثاني ..حقيقة أم إشاعة؟

التعليم تحسم قرار إلغاء التقييمات الأسبوعية الترم الثاني.. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الترم التاني من العام الدراسي الحالي 2024 - 2025.

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية

التعليم تحسم قرار إلغاء التقييمات الأسبوعية الترم الثاني

وأكد شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن كل ما يتردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية غير صحيح ، مؤكدا أن السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن وأن كافة القرارات الوزارية والآليات المعلنة كما هي دون أي تغيير.

الوزارة تحذر من الإنسياق وراء الشائعات

وتهيب وزارة التربية والتعليم بمرتادي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، فيما يتم تداوله من منشورات والاستناد للمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، مؤكدة أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة. جاء ذلك في بيان للتوضيح بعد تداول شائعات حول تغييرات في نظام التقييم.

وفي سياق آخر، قررت مديرية التربية والتعليم بأسيوط عدم إصدار أوامر نقل أو ندب للمعلمين والإداريين إلا بعد عرضها على مديري المديرية، مع ضرورة توضيح الأسباب المتعلقة بالأوامر في حالات الضرورة القصوى.

حقيقة إلغاء التقييمات الشهرية

ومن الجدير بالذكر، أن نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،أيضًا من قبل كل ما يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، بشأن صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ينص على عقد التقييمات الأسبوعية مرتين فقط في الشهر وليس كل أسبوع من أجل التخفيف على الطلاب.

نظام الاداء المتدرج لتقييم الطلاب

وتستخدم الوزارة نظام الأداء المتدرج لتقييم الطلاب، حيث يتم تقييم تقدم الطلاب بناءً على مهام وأنشطة محددة طوال الفصل الدراسي، والذي جاء كالتالي :

يفوق التوقعات دائما .. يكون من (85 % : 100%) ويعبر عنه اللون الأزرق.

يلبي التوقعات .. يكون من (65% لأقل من 85%) ويعبر عنه اللون الأخضر.

يلبي التوقعات أحيانا .. يكون من (50% لأقل من 65%) ويعبر عنه اللون الأصفر.

أقل من المتوقع .. يكون أقل من (1% لأقل من 50%) ويعبر عنه اللون الأحمر.

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