وزارة التربية والتعليم تحسم الجدل بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية

الوزارة تنفي الشائعات حول التقييمات الأسبوعية.. حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي نفي الأخبار المتداولة بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية، وذلك للفصل الدراسي الثاني 2024/2025، مشيرة أنها عارية تمامًا من الصحة، وجاء ذلك في تصريح لشادي زلطة، المستشار الإعلامي للوزارة، الذي شدد من ناحيته على أن الوزير محمد عبد اللطيف لم يصدر أي قرارات بهذا الخصوص، مشيرًا إلى استمرار العمل بالقرارات والآليات المعلنة سابقًا دون أي تغييرات، ويرصد الموجز أبرز التفاصيل.

دعوة لتوخي الحذر في تداول الأخبار

دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر الأخبار إلا من خلال المصادر الرسمية، ويأتي هذا التوضيح في إطار سعي الوزارة للحد من الشائعات وضمان وصول المعلومات الصحيحة للجميع.

جهود الوزارة في تطوير التعليم

في سياق منفصل، تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تحسين النظام التعليمي من خلال توزيع أجهزة التابلت على طلاب المدارس الثانوية، بهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم.

نصائح للحفاظ على أجهزة التابلت

استخدام الشاحن الأصلي: لضمان كفاءة البطارية.

إغلاق الجهاز عند عدم الاستخدام: للحفاظ على الطاقة.

الصيانة داخل مراكز معتمدة: لتجنب أي أضرار أو أعطال غير ضرورية.

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