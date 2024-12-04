بيان عاجل من التعليم يحسم حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية في الترم الثاني

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي زلطة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الترم الثاني من العام الدراسي 2024/2025، كما أكد زلطة أن ما يُنشر في هذا الصدد غير دقيق، مشيرًا إلى أن وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية في الترم الثاني

وأوضح زلطة أن كافة القرارات الوزارية والآليات التي تم الإعلان عنها مسبقًا ما زالت سارية كما هي، دون أي تعديل أو تغيير، كما شدد على أن وزارة التربية والتعليم تعمل وفقًا للإجراءات المتبعة في بداية العام الدراسي، وأن التقييمات الأسبوعية ستستمر كما كان مقررًا.

التقييمات الأسبوعية

ودعت الوزارة جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مؤكدة أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، تأتي هذه التصريحات بعد تداول شائعات حول تغييرات محتملة في نظام التقييم، وهو ما دفع الوزارة إلى إصدار هذا البيان لتوضيح الحقائق والتأكيد على استمرارية تطبيق النظام التعليمي كما هو مخطط له.

وفي سياق آخر، قررت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسيوط، عدم إصدار أية أوامر نقل أو ندب المعلمين خلال العام الدراسي لأعضاء هيئة التدريس أو الإداريين نهائيًا، إلا بعد عرض تلك النشرات على مديري المديرية التعليمية في أسيوط.

كما شددت مديرية التربية والتعليم ، على ضرورة توضيح أسباب إصدار أوامر النقل أو ندب المعلمين، حتى يتسنى عرضها على محافظ أسيوط، وفقا لحالات الضرورة القصوى "إجازة وضع، رعاية طفل، مرافقة زوج، وفاة، استلام مباني مدرسية جديدة، تعاقد".

اقرأ أيضًا:

نشرة الموجز التعليمية .. جدول مرتبات شهر نوفمبر 2024 والمواعيد الرسمية .. أولياء أمور مدرسة خالد بن الوليد يوجهون استغاثة لـ وزير التربية والتعليم

نشرة الموجز التعليمية .. وزارة التربية والتعليم تعلن فتح باب التقديم للجان مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية .. تعليمات صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للمعلمين وأساتذة الجامعات