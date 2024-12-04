تنبيهات من التعليم بشأن تسليم تابلت الوزارة.. لازم ولي الأمر يحضر

تابلت الوزارة.. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من التنبيهات العاجلة لجميع المدارس الثانوية بشأن تابلت الوزارة على طلاب الصف الأول الثانوي، وذلك لضمان حسن استخدام الأجهزة وصيانتها، وينشر لكم موقع " الموجز" خلال السطور التالية كافة تفاصيل حول تابلت الوزارة .



تنبيهات بشأن تسليم تابلت الوزارة لطلاب صفوف النقل

ومن جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم ، في تنبيهاتها أن تابلت الوزارة يُعتبر عهدة شخصية للطالب أو الطالبة وولي الأمر، وأن أي أعطال في الجهاز ستكون مسؤولية الطالب وولي الأمر، كما شددت الوزارة على ضرورة تسليم التابلت للمدرسة بعد انتهاء فترة الدراسة الثانوية العامة، على أن يكون الجهاز خاليًا من أي عيوب وبكافة مشتملاته، مرفقًا معه تقرير صلاحية من شركة "سامسونج".

تابلت الوزارة

وفيما يخص حالات فقدان تابلت الوزارة أو تعرضه للكسر، أكدت الوزارة أنه سيتم تحصيل قيمة الجهاز بالكامل وفقًا لإذن الصرف، إضافة إلى المصاريف الإدارية، كما ألزمت الوزارة بتسليم التابلت لولي الأمر شخصيًا برفقة الطالب مع التوقيع على إقرار استلام الجهاز، حيث تأتي هذه التنبيهات في إطار حرص الوزارة على تنظيم عملية توزيع الأجهزة وحمايتها من الأضرار، وضمان استفادة الطلاب منها طوال العام الدراسي.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات بخصوص عملية رد أجهزة التابلت من قبل الفئات المستهدفة (الطلاب، المعلمون، وغيرهم من الفئات المستهدفة في المدارس). حيث يتعين على كل فرد من هذه الفئات إرفاق شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز مع مشتملاته للتشغيل، على أن يتم استلام الجهاز من قبل الإدارة التعليمية فقط بعد تقديم هذه الشهادة.

فقدان تابلت الوزارة

وفي حال حدوث فقدان للجهاز أو تعرضه لتلف يؤثر على صلاحيته ويؤدي إلى خروجه من الضمان قبل انتهاء فترة الضمان، يتحمل المستلم (سواء كان طالبًا أو من الفئات المستهدفة الأخرى) المسؤولية المالية كاملة، ويجب عليه سداد قيمة الجهاز بالكامل، بما في ذلك جميع النفقات التي تكبدتها الوزارة ويتم سداد القيمة وفقًا للقيمة الدفترية للجهاز مضافًا إليها المصاريف الإدارية وأي نفقات أخرى. كما يُلزم المستلم بتسليم جهاز بديل لحين انتهاء المرحلة الثانوية.

وتشمل هذه التعليمات عدم تسليم أجهزة التابلت لطلاب المنازل أو طلاب المدارس الخاصة أو الفئات التي تتلقى خدمات تعليمية خاصة، كما تهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان الحفاظ على الأجهزة وضمان استفادة الطلاب والمعلمين منها طوال فترة الدراسة.

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