siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

أخبار التعليم

رابط تحميل الواجب المنزلي للصف الرابع الابتدائي عبر بوابة التعليم الإلكتروني

تحميل التقييمات الأسبوعية
تحميل التقييمات الأسبوعية

تتصدر روابط تحميل الواجبات المنزلية، التقييمات الأسبوعية، والأداء الصفي، محركات البحث واهتمام العديد من المصريين في الوقت الحالي، من مدرسين وطلاب وأولياء أمور، حيث أن  يأتي ذلك بالتوازي مع بداية الأسبوع السادس من تطبيق آلية التقييم الأسبوعي الإلكتروني التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقياس نتائج التعليم وتقييم مستوى الطلاب داخل الفصول الدراسية، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز رابط تحميل الواجب المنزلي للصف الرابع الابتدائي عبر بوابة التعليم الإلكتروني .

وزارة التعليم 

كما أعلنت الوزارة عن توفر الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية والأداء الصفي لجميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة عبر بوابة التعليم الإلكتروني، ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي .

وأشارت الوزارة إلى أن التقييمات الأسبوعية، والأداء الصفي، والواجبات المنزلية تستهدف جميع الطلاب، بدءًا من الصف الأول وحتى السادس في المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى الصفوف من الأول إلى الثالث في المرحلة الإعدادية، وكذلك طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث في المرحلة الثانوية.

لا يفوتك

وفد من التعليم العالي يزور أبرز الجامعات الأمريكية لتبادل الخبرات (تفاصيل)

التعليم تعلن مواصفات أسئلة امتحان الرياضيات للمرحلة الابتدائية 2024-2025

لينكات تحميل الواجب المنزلي والتقييمات الأسبوعية لجميع الصفوف


رابط تحميل الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي للصف الأول الابتدائي من هنا
رابط تحميل التقييم الأسبوعي والواجب المنزلي  للصف الثاني الابتدائي من هنا
رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الثالث الابتدائي من هنا
رابط تحميل التقييم الأسبوعي والواجب المنزلي للصف الرابع الابتدائي. من هنا
رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الخامس الابتدائي من هنا
رابط تحميل الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي للصف السادس الابتدائي من هنا
رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الأول الإعدادي من هنا
رابط تحميل الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي للصف الثاني الإعدادي من هنا
رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثالث الإعدادي من هنا
رابط تحميل الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي للصف الأول الثانوي من هنا
رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثاني الثانوي من هنا
رابط تحميل الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي للصف الثالث الثانوي من هنا
 

اقرأ أيضا: 

نشرة الموجز التعليمية.. وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات لتحقيق تحول جذري في التعليم و تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2024
وزير التربية والتعليم: مصر انتهجت خطوات هامة لتحقيق تحول جذري في التعليم

لا يفوتك

وفد من التعليم العالي يزور أبرز الجامعات الأمريكية لتبادل الخبرات (تفاصيل)

التعليم تعلن مواصفات أسئلة امتحان الرياضيات للمرحلة الابتدائية 2024-2025

وزارة التعليم تكشف حالات إلغاء التقييمات الأسبوعية وغلق المدارس
تم نسخ الرابط