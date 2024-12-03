تتصدر روابط تحميل الواجبات المنزلية، التقييمات الأسبوعية، والأداء الصفي، محركات البحث واهتمام العديد من المصريين في الوقت الحالي، من مدرسين وطلاب وأولياء أمور، حيث أن يأتي ذلك بالتوازي مع بداية الأسبوع السادس من تطبيق آلية التقييم الأسبوعي الإلكتروني التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقياس نتائج التعليم وتقييم مستوى الطلاب داخل الفصول الدراسية، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز رابط تحميل الواجب المنزلي للصف الرابع الابتدائي عبر بوابة التعليم الإلكتروني .

وزارة التعليم

كما أعلنت الوزارة عن توفر الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية والأداء الصفي لجميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة عبر بوابة التعليم الإلكتروني، ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي .

وأشارت الوزارة إلى أن التقييمات الأسبوعية، والأداء الصفي، والواجبات المنزلية تستهدف جميع الطلاب، بدءًا من الصف الأول وحتى السادس في المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى الصفوف من الأول إلى الثالث في المرحلة الإعدادية، وكذلك طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث في المرحلة الثانوية.

لينكات تحميل الواجب المنزلي والتقييمات الأسبوعية لجميع الصفوف



رابط تحميل الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي للصف الأول الابتدائي من هنا

رابط تحميل التقييم الأسبوعي والواجب المنزلي للصف الثاني الابتدائي من هنا

رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الثالث الابتدائي من هنا

رابط تحميل التقييم الأسبوعي والواجب المنزلي للصف الرابع الابتدائي. من هنا

رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية للصف الخامس الابتدائي من هنا

رابط تحميل الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي للصف السادس الابتدائي من هنا

رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الأول الإعدادي من هنا

رابط تحميل الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي للصف الثاني الإعدادي من هنا

رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثالث الإعدادي من هنا

رابط تحميل الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي للصف الأول الثانوي من هنا

رابط تحميل الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية للصف الثاني الثانوي من هنا

رابط تحميل الواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي للصف الثالث الثانوي من هنا



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