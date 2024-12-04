موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2025.. باقي شهر وأيام معدودة

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية حيث يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن الموعد المحدد لانتطلاق الامتحانات وموعد ظهور الجدول قبل الشهر القادم.

ويستعرض موقع “الموجز” المعلومات حول موعد امتحانات نصف العام للشهادة الاعدادية طبقًا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الإعدادي في بيان رسمي.

توقيت امتحانات نصف العام للشهادة الاعدادية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق موعد امتحانات نصف العام للشهادة الاعدادية ومن المقرر أن يكون يوم 18 يناير إلى 23 يناير من الشهر القادم لعام 2025.

موعد امتحانات نصف العام

آخر موعد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

يبدأ فتح باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيًا اعتبارًا من يوم 5 ديسمبر 2024، وتستمر فترة التسجيل لمدة شهر كامل، ويكون آخر موعد لتسليم الاستمارة الإلكترونية يوم 31 ديسمبر 2024.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025

تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 وتنتهي يوم 16 يناير 2025، حيث تُجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، وتُعقد امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص فاصل زمني مدته نصف ساعة بين الفترتين.

موعد امتحانات المرحلة الإعدادية والابتدائية

تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، بالإضافة إلى امتحانات الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، خلال نفس الفترة، من 11 يناير إلى 16 يناير 2025.

موعد امتحانات نصف العام

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 يوم 25 يناير وتستمر حتى 6 فبراير من العام القادم 2025، ويبدأ ألفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير ويستمر حتى 29 مايو وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 14 يونيو من العام القادم وستوفر وزارة التربية والتعليم جدول الامتحانات خلال شهر مارس 2025، أما امتحانات الدبلومات الفنية فستكون 30 مايو 2025.

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آخر موعد لتسليم استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025