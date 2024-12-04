بدأ تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 في بداية شهر نوفمبر الماضي ومن المقرر أن تنتهي في شهر ديسمبر الجاري لذلك يتساءل أولياء الأمور والطلاب عن آخر موعد لتسليم الاستمارة الإلكترونية.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل آخر موعد لتسليم استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 والتي من المقرر أن تنتهي خلال الشهر الحالي قبل بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في شهر يناير القادم.

آخر موعد لتسليم استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي مرة أخرى يوم 5 ديسمبر من الشهر الحالي وتستمر فترة التسجيل مدة شهر كاملة على أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارة الإلكترونية يوم 31 ديسمبر من الشهر نفسه.

استمارة الصف الثالث الإعدادي

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

يتساءل الطلاب حول طريقة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 والرابط الرسمي للدخول عليه والتقدم للاستمارة الإلكترونية قبل انتهاء الموعد المحدد، لذلك سنتعرض جميع الخطوات التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

زيارة الموقع لتسجيل الاستمارة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني الموحد من هنـــــا.

اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

تحديد خيار امتحانات الشهادة الإعدادية 2024-2025.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطالب، بعد تفعيله من منصة الحساب المدرسي الموحد.

إدخال الرقم السري.

ظهور استمارة التسجيل التي يجب تعبئتها.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

تحميل صورة شخصية للطالب مطابقة للصورة المرسلة للمدرسة.

مراجعة البيانات وحفظها لإتمام التسجيل.

استمارة الشهادة الإعدادية

تكلفة رسوم استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم رسوم استمارة الصف الثالث الإعدادي بقيمة 158 جنيهًا، بالإضافة إلى 10 جنيهات لدعم مشروعات المدرسة.

مستندات التقديم لامتحانات الصف الثالث الإعدادي

3 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

أصل شهادة ميلاد مميكنة.

الاستمارة الإلكترونية مطابقة للصورة.\

شف "12 د" معتمد من المدرسة.

إيصال سداد الرسوم المالية.

طابع فئة 3 جنيهات في حالة تقديم بيان رسوب.

بيان رسوب للعام السابق إن وجد.

خطاب التحاق بنظام المنازل لطلاب المنازل.

أن يكون عمر الطالب بين 14 و18 عامًا.

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