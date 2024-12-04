موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. اعرف التفاصيل

يعد موعد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، من أكثر الموضوعات التي تشغل بال طلاب المرحلة الثانوية وأولياء الأمور، خاصة مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023 – 2024.

وتزداد التساؤلات حول الموعد المحدد لإعلان جدول امتحانات الثانوية العامة، ومتى سيتمكن الطلاب من معرفة تفاصيل امتحاناتهم، لذلك موقع الموجز يرد على جميع التساؤلات، حول الموعد المحدد لإعلان الجدول على النحو التالي:

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

وتتوقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يتم الكشف عن جدول امتحانات الثانوية العامة الثانوية، 2025 في شهر مارس المقبل، وذلك بعد أن يتم إعداد الجدول بعناية واعتماده من قبل وزير التعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، والهدف من تحديد موعد مبكر لإعلان الجدول هو إعطاء الطلاب وقتاً كافياً للتحضير للامتحانات ومراجعة المواد الدراسية.

الثانوية العامة

متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة؟

ومن المتوقع أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة في 22 يونيو 2024، وهذه الفترة سوف تشمل جميع المواد الدراسية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، ويُراعى في إعداد الجدول ترتيب المواد بشكل يضمن تفادي أي تعارض بين المواد المتقاربة في الصعوبة أو الوقت.

امتحانات الثانوية العامة 2025

والجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضحت مؤخرًا الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة وفق النظامين القديم والجديد، مع تحديد آليات التقدم لكل فئة.

الفئات المسموح لها بأداء امتحانات النظام القديم في الثانوية العامة

ينطبق النظام القديم، الذي يحتسب المجموع النهائي من 410 درجات، على الفئات التالية:

الطلاب الراسبون في مواد الصف الثالث الثانوي لعام 2024: يمكن لهؤلاء الطلاب تسجيل بياناتهم عبر استمارة إلكترونية جديدة لأداء الامتحان في المواد التي لم ينجحوا فيها بالنظام القديم.

الطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانات بالكامل: يشمل ذلك الطلاب الذين سبق أن سجلوا استمارات إلكترونية للتقدم للامتحانات، وحصلوا على أرقام جلوس، ولكنهم لم يحضروا الامتحانات لأي مادة.

امتحانات الثانوية العامة

الطلاب المؤهلون لامتحانات الثانوية العامة وفق النظام الجديد

تشمل الفئات المسموح لها خوض امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد، الذي يعتمد مجموع درجات 320 درجة، ما يلي:

الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024/2025: يشمل ذلك الطلاب الذين انتقلوا من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه الأدبية والعلمية.

الطلاب الناجحون في الصف الثاني الثانوي من العام الدراسي 2012/2013 وما بعده: هذه الفئة تضم الطلاب الذين لم يلتحقوا بامتحانات الصف الثالث الثانوي في السابق، بشرط تقديم المستندات المطلوبة التي تثبت أحقيتهم في التقدم، وتسجيل بياناتهم عبر الاستمارة الإلكترونية.

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