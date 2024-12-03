أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير رابط إلكتروني تسجيل مراقب اول ثانوية عامة 2024 للعام الدراسي 2024/2025، ويستهدف الإعلان جميع العاملين بمدارس التعليم الثانوي العام الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة لتولي مهام رئيس لجنة أو مراقب أول في امتحانات الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة ضرورة تسجيل مراقب اول ثانوية عامة 2024 عبر الموقع الرسمي للوزارة، مع طباعة الاستمارة الخاصة بالتقديم واعتمادها، ثم تسليمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات في الإدارة التعليمية التابع لها المعلم، وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يعد ضروريًا وعاجلًا لضمان تنظيم الامتحانات بكفاءة.

رابط تسجيل مراقب اول ثانوية عامة 2024

خصصت الوزارة رابطًا رسميًا عبر بوابة بوابة الثانوية العامة بمركز المعلومات لـ تسجيل مراقب اول ثانوية عامة 2024، يمكن للراغبين زيارة الموقع الرسمي للوزارة للوصول إلى رابط التقديم ومتابعة الإجراءات المطلوبة.

ويقدم موقع الموجز لجميع العاملين بمدارس التعليم الثانوي العام الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة لتولي مهام رئيس لجنة أو مراقب أول في امتحانات الثانوية العامة، رابط مباشر تسجيل مراقب اول ثانوية عامة 2024 بكل سهوله ويسر عليك الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

تسجيل مراقب اول ثانوية عامة 2024

والجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضحت مؤخرًا الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة وفق النظامين القديم والجديد، مع تحديد آليات التقدم لكل فئة.

الفئات المسموح لها بأداء امتحانات النظام القديم

ينطبق النظام القديم، الذي يحتسب المجموع النهائي من 410 درجات، على الفئات التالية:

الطلاب الراسبون في مواد الصف الثالث الثانوي لعام 2024: يمكن لهؤلاء الطلاب تسجيل بياناتهم عبر استمارة إلكترونية جديدة لأداء الامتحان في المواد التي لم ينجحوا فيها بالنظام القديم.

الطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانات بالكامل: يشمل ذلك الطلاب الذين سبق أن سجلوا استمارات إلكترونية للتقدم للامتحانات، وحصلوا على أرقام جلوس، ولكنهم لم يحضروا الامتحانات لأي مادة.

الثانوية العامة

الطلاب المؤهلون لامتحانات الثانوية العامة وفق النظام الجديد

تشمل الفئات المسموح لها خوض امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد، الذي يعتمد مجموع درجات 320 درجة، ما يلي:

الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024/2025: يشمل ذلك الطلاب الذين انتقلوا من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه الأدبية والعلمية.

الطلاب الناجحون في الصف الثاني الثانوي من العام الدراسي 2012/2013 وما بعده: هذه الفئة تضم الطلاب الذين لم يلتحقوا بامتحانات الصف الثالث الثانوي في السابق، بشرط تقديم المستندات المطلوبة التي تثبت أحقيتهم في التقدم، وتسجيل بياناتهم عبر الاستمارة الإلكترونية.

الثانوية العامة

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