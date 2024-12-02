رابط التقدم لأعمال امتحانات الثانوية العامة.. اعرفه بكل سهولة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، حيث تم توفير رابط إلكتروني يسمح للراغبين في التقدم لشغل وظيفتي رئيس لجنة ومراقب أول بتسجيل بياناتهم.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية رابط التقدم لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة



رابط التقدم لأعمال امتحانات الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقدم لاعمال امتحانات الثانوية العامة 2025 متاح عبر الرابط المخصص من خلال الضغط هنا ، حيث يمكنهم ملء البيانات المطلوبة خلال الفترة الحالية. كما أكدت الوزارة في خطاب رسمي أرسلته إلى المديريات التعليمية على الفئات المسموح لها بدخول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في نظاميها القديم والجديد.

بالنسبة للنظام القديم، يحق للطلاب الراسبين في بعض المواد في الصف الثالث الثانوي التقدم للامتحانات بعد تسجيل استمارة إلكترونية جديدة، كما يسمح للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات العام السابق رغم صدور رقم الجلوس لهم بالتسجيل للامتحان في المواد التي لم يؤدوها.

أما بالنسبة للنظام الجديد، فقد تم السماح للطلاب المنقولين من الصف الثاني الثانوي الذين تم تسجيلهم في الصف الثالث الثانوي في العام الدراسي الحالي بالتقدم للامتحانات، كما يحق للطلاب الناجحين في الصف الثاني الثانوي بدءًا من العام الدراسي 2012/2013 ولم يتقدموا للامتحان سابقًا التقديم أيضًا.

وتتوزع المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة وفقًا للشعب، حيث تشمل المواد العامة (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتربية الدينية، والتربية الوطنية) ومواد تخصصية تختلف حسب الشعبة (الأدبية، العلمية – العلوم، والعلمية – الرياضيات).

وفي سياق اخر، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي، وفقًا للخريطة الزمنية المقررة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وطلاب التعليم الفني، ووفقًا لما أعلنه وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، سيبدأ امتحان الترم الأول للطلاب في جميع المراحل التعليمية الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، والشهادة الإعدادية في 11 يناير 2025،

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