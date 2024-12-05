التعليم تتيح رابط التقدم للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابطا إلكترونيا للتقديم للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 فى وظيفتى رئيس لجنة ومراقب أول، حيث يمكن لمن يرغب الدخول على الرابط التالى لتسجل وملء البيانات المطلوبة خلال الفترة الحالية.

الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية العامة 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المسموح لها دخول امتحانات الثانوية العامة 2025 على النظام القديم للعام الحالى وهم : الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى لأداء الامتحان فى المواد التى رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد.

وأوضحت أن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025 على النظام الحديث بعد إعادة الهيكلة بالمرحلة الثانوية والصف الثالث الثانوى العام تشمل الطلاب المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه (العلمية - الأدبية) المقيدين بالصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى 2025، والطلاب الناجحين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسى 2012,2013، بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم فى التقدم.

موعد بدء امتحانات صفوف النقل 2025

سيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025، وينتهي في 5 يونيو 2025، وستبدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 24 مايو 2025، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025، وتختتم امتحانات الثانوية العامة يوم 14 يونيو 2025.

خريطة العام الدراسي الجديد بالمدارس 2025

وفيما يلى سيعرض لكم الموجز خريطة العام الدراسي الجديد بالمدارس 2025، والتي كالتالي :

- 21 سبتمبر بدء الدراسة للعام الجديد بالمدارس.

- 11 يناير بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

- 25 يناير بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد.

- 8 فبراير بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

- 24 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- 31 مايو بدء امتحانات الدبلومات الفنية.

- 14 يونيو بدء امتحانات الثانوية العامة.

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