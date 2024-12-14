تفاصيل حادث طعن طالب في سوهاج الجديدة على يد صديقه

شهدت مدينة سوهاج الجديدة حادثة طعن بين طالبين، أسفرت عن إصابة شاب بجروح خطيرة بعد مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء باستخدام أداة حادة.

ويستعرض الموجز، تفاصيل حادث طعن بين طالبين، في سوهاج الجديدة، على النحو التالي:

تفاصيل حادث طالب سوهاج

أوضحت التحريات أن الحادث وقع بعد تلقي اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من قسم شرطة سوهاج الجديدة يفيد بوصول الطالب «عبد الباقي ح. خ. أ.»، ويبلغ من العمر 18 عامًا، الذي يدرس في كلية التجارة، إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابًا بجرح طعني في الجانب الأيسر.

حادث طعن طالب في سوهاج الجديدة

وعلى الفور، انتقلت القوات الأمنية إلى المستشفى، حيث أشار الطالب المصاب إلى أن زميله «شهاب ع. ص. م.» ويبلغ من العمر 18 عامًا، طالب أيضًا في نفس الكلية، هو من اعتدى عليه باستخدام أداة حادة «كتر»، عقب مشادة كلامية بينهما.

سوهاج الجديد

وقد تمكنت الشرطة من القبض على المتهم وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت التحقيقات إلى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية.

تفاصيل أخرى حول حادث طعن في سوهاج الجديدة

بعد الحادث، أكدت مصادر أمنية أن الطالب المصاب تلقى العلاج اللازم في مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية له بسبب الإصابة البالغة في الجانب الأيسر، تم نقل الطالب إلى غرفة العمليات لتلقي الرعاية الطبية، في حين خضع المتهم للتحقيقات الفورية من قبل الأجهزة الأمنية.

أرشيفة - حادث طعن في سوهاج الجديدة

ردود أفعال الأهل والزملاء

وأعرب زملاء الطالب المصاب في الكلية عن صدمتهم من الحادث، مؤكدين أن الطالبين كانا من أصدقاء الدراسة ولم يعرفوا أن هناك خلافًا بينهما قد يتطور إلى هذا الشكل.

كما عبر العديد من الأهالي في المنطقة عن قلقهم من تصاعد حوادث العنف بين الطلاب في الفترة الأخيرة، مطالبين باتخاذ إجراءات لزيادة الوعي وتوعية الشباب حول أهمية حل الخلافات بالطرق السلمية.

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