لغز مقـ.ـتل الطفلة مكة.. تفاصيل صادمة عن جر.يمة منشأة القناطر

العثور على جـ.ـثة الطفلة مكة.. شهدت قرية وردان بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة جريمة مروعة هزت المجتمع المصري، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من مركز شرطة منشأة القناطر بالعثور على جثة طفلة وسط القمامة بقرية وردان، تم التعرف على الضحية، وتبين أنها الطفلة مكة وليد فرحات، التي اختفت من أمام منزلها بقرية "اتريس" منذ عصر يوم الجمعة، ويرصد الموجز التفاصيل.

عُثر على جثمان الطفلة بجوار المعهد

الديني بقرية وردان بعد ساعات من البحث المضني، على الفور، وجه اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، للكشف عن ملابسات الجريمة.

تفاصيل الجريمة ودوافع الانتقام

كشفت تحقيقات النيابة أن الجريمة ارتكبتها سيدة تُدعى أم هاشم، بمساعدة ابنيها "منة" و"محمد"، وسائق تروسيكل يُدعى أحمد، حيث استدرجوا الطفلة إلى شقة استأجرتها السيدة سابقًا، وأوضحت التحقيقات أن الدافع وراء الجريمة هو الانتقام من والد الطفلة، الذي قام بطرد السيدة من الشقة.

تم تمثيل الجريمة تحت حراسة أمنية مشددة، حيث أوضحت المتهمة كيفية استدراج الطفلة وقتلها بوحشية، وشملت تفاصيل الجريمة تقطيع جسد الطفلة وإلقاء بعض أعضائها في الترعة المجاورة، في محاولة للإيحاء بوجود عصابة لتجارة الأعضاء.

روايات الأهالي وردود الفعل

أثارت الواقعة موجة من الغضب والحزن بين أهالي قرية وردان، وزعم الجيران أن المتهمة كانت مستأجرة شقة في منزل والد الطفلة، وأنها استغلت نقل أثاثها لاستدراج الطفلة، وأفاد البعض أن الجريمة ارتكبت للإيحاء بأنها عملية سرقة أعضاء.

جهود الأجهزة الأمنية

تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف كافة التفاصيل حول الجريمة، وتعمل فرق البحث على جمع الأدلة والاستماع إلى أقوال الشهود للوصول إلى الدوافع الحقيقية وملابسات الواقعة.

الحزن يخيّم على الجيزة

تعيش قرية وردان حالة من الصدمة بعد العثور على جثة الطفلة مكة مذبوحة بعد ساعات من اختفائها، وأكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال جارية لتقديم الجناة إلى العدالة.

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