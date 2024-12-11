قضية مقتل الطفل الذي غدر به أصدقائه في ليلة عيد الحب .. التفاصيل الكاملة

قتل الطفل يوسف على يد أصدقائه، اللذين كانوا يسيرون بجانبه، وأعطوه مشروبا وضعوا به حبات كثيرة من المنوم، ليوهموه باحتفالهم بعيد الحب، لتبدأ بعدها ضربات قلبه تضرب وكأنها الضربات الأخيرة، قلبه كان يصارع الموت، لم تشفع له صداقته لهم، ولم يرحموا ضعفه وهو يموت، ليلقوا بجثته بمنطقة جبلية، ويسرقوا هاتفه وأمواله.

تفاصيل الجريمة تسردها لكم الموجز في سطورها التالية.

أولى جلسات قتلة الطفل يوسف

ومن المقرر أن يتم عقد اليوم الأربعاء، بالدائرة الثانية، جنايات البحر الأحمر، أولى جلسات المتهمين في قضية قتل الطفل رضا مراد الشهير بـ"يوسف"، وسرقة هاتفه وإخفاء جثته في منطقة جبلية بمدينة الغردقة.

الطفل يوسف

إحالة المتهمين بقتل الطفل يوسف للمحاكمة الجنائية

وأحال المحامي العام المتهمين الثلاث للمحاكمة الجنائية، بعدما ثبت ضدهم قتل الطفل يوسف وسرقة هاتفه المحمول وإخفاء جثته في منطقة الكوثر بالغردقة.

بلاغ باختفاء الطفل يوسف

وكان مدير أمن البحر الأحمر، اللواء محيي سلامة، قد تلقى بلاغًا من أسرة الطفل يوسف يفيد باختفاء الطفل في ظروف غامضة، وبالبحث وتضييق الأماكن التي يذهب إليها، عثر على جثة الطفل يوسف بمنطقة جبلية جنوب الغردقة، وبإحكام الكمائن، وتضييق الخناق على أصدقاؤه، اتضح أن ثلاثة من أصدقاء الطفل وراء مقتله.

أصدقاء الطفل يوسف قتلوه غدرا في عيد الحب

البداية كانت في ليلة عيد الحب، فقد أقنعوا الطفل يوسف أنهم يحتفلون بصداقتهم في عيد الحب، وأعطوه علبة عصير بها الكثير من الحبو المنومة، الأمر الذي أدى إلى اضطراب ضربات في عضلات قلبه، ولم يحتمل لحداثة سنه، فتوفي في الحال.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة قتلوا الطفل يوسف من أجل هاتفه وسرقة الأموال التي بحوزته، ليقرروا بعد القيام بقتله، إلقاء جثته في أحد المناطق الجبلية بالقرب من مدينة الغردقة.

اكتشاف جريمة مقتل الطفل يوسف

واكتشف فريق المباحث العامة الجريمة، أثناء محاولة أحد المتهمين الثلاثة بيع الهاتف المحمول الخاص بالطفل يوسف، حيث ذهب لإحدى المحال التجارية لبيعه، فتم الإبلاغ من صاحب المحل، وتم إلقاء القبض عليه، وبعدها اعترف على باقي أصدقاؤه المتهمين، وتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية بعد أن تم ضبط الأدلة، بما في ذلك التليفون المسروق.

ومثل المتهمين الثلاثة جريمتهم أمام النيابة العامة وأجهزة الأمن، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم تجديد الحبس، ليأتي أمر المحامي العام بإحالتهم إلى محكمة جنايات البحر الأحمر للمحاكمة.

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