قاتلة طفلها بالدقهلية.. حكاية أم تعاونت مع الشيطان لإنهاء حياة ابنها

قاتلة طفلها بالدقهلية.. "لم تكن تدري ماذا تفعل، غلبها شيطانها، وقسى قلبها، وأصبحت كالحجارة أو أشد قسوة، جبال من الطين في أذنيها أعمتها عن سماع صراخ طفلها، وهموم تثقل قلبها جعلت يدها تنسال ببطيء لذلك الحجاب وتخنق به طفلها حتى لفظ أنفاسه، وصعدت روحه لبارئها.

تفاصيل الحادث تسردها لكم الموجز.

قاتلة طفلها بالدقهلية

إلغاء حكم الإعدام لـ قاتلة طفلها بالدقهلية

وكانت الدائرة الثانية الاستئنافية التابعة لمديرية المنصورة، قضت بإلغاء حكم الإعدام، وتقرر حكما جديدا بالسجن المؤبد، بعدما ثبت قتلها لطفلها، خنقا بواسطة “إيشارب”، بقوية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية، بسبب الحكم الصادر بإعدامها.

قاتلة طفلها بالدقهلية كانت ترتدي الأحمر داخل الجلسة، وتبكي بحرقة على طفلها الذي أزهقت روحه بكلتا يديها، كانت تنظر ليديها وهي شاردة، لا تعلم ماذا فعلت، وهل الخلافات مع أهل زوجها تستحق قتل ابنها، أسئلة كثيرة تراودها والقاضي يستجوبها، وعالمها غير عالم البشر.

قاتلة طفلها بالدقهلية

استجواب قاتلة طفلها بالدقهلية

هيئة المحكمة قررت استجواب قاتلة طفلها بالدقهلية، لتؤكد أن أهل زوجها هم السبب، مبررات وهمية تريد أن تريح بها ضميرها، وإساءة أهل زوجها لسمعتها والكلام بعرضها هو ما جعل الشيطان يتمكن منها، فقد روجوا إلى وجود علاقات مشبوهة في حياتها، قاصدين بذلك إنكار نسب طفلها، فضلا عن التشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وببكاء شديد أضافت قاتلة طفلها بالدقهلية، أنها تركت منزل الزوجية، بعدما تعدى عليها أهل زوجها بالضرب، “ كنت حريصة ان ابني يفضل على تواصل بعيلة أبوه، ومش عارفة إزاي طاوعت شيطاني وقتلته، ده ضنايا ابن بطني، اللي شيلت في بطني 9 شهور، مكنتش في وعيي وبسبب الكلام اللي بيقولوه ليا وعليا فقدت السيطرة على نفسي”.

ضغط نفسي أدى لقتلها طفلها

ولم تتوقف قاتلة طفلها بالدقهلية، عند هذا الحد بل أشارت إلى أن زوجها كان يصدق كلام ذويه عليها، رغم إنه لم يرى منها أي خطأ، لتعيش في جحيم، ولا تعرف هل طلقها أم لا، بعدما طردها وطفلها خارج المنزل، ورفض التواصل معها منذ سنوات، لتعود ذات ليلة لمنزل والديها، وتنساب إليها الأفكار لتنتظر حتى ينام طفلها وتقتله خنقا.

قرار سابق

وكانت جنايات المنصورة قررت إعدام قاتلة طفلها بالدقهلية “إسراء. أ”، بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية، بعدثبوت تهمة قتل طفلها، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله، وأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدة من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

جاء قرار المحكمة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، وأحمد عز الدين عواض، وسكرتارية شعبان شمس الدين خفاجة، في القضية رقم 23556 لعام 2023 جنايات السنبلاوين، والمقيدة برقم 2400 لعام 2023 كلي جنوب المنصورة.

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