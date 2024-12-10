البداية شك والنهاية مأساوية.. القصة الكاملة لـ قـ.ـاتل شقيقة زوجته

قاتل شقيقة زوجته.. الشك كان بداية آفة خلافاتهما، لم يرى ما يثبت خيانتها ولكنه حاول أن يثبت ذلك بنفسه، أقسمت له أنه لم يحدث ولكن شيطانه كان قد أثر عليه، وزين له سوء ظنه، فانتهى خلافهما بقتل طرف ثالث.

وتستعرض الموجز تفاصيل القصة الكاملة لـ قاتل شقيقة زوجته

قاتل شقيقة زوجته يستأنف حكم إعدامه

قضت اليوم محكمة جنايات القاهرة بتأجيب النظر في استئناف قاتل شقيقة زوجته، والشروع في قتل زوجته بمنقطة عابدين، على حكم إعدامه، إلى جلسة 14 يناير المقبل.

سبب حادث القتل

البداية كان بتغير في طريقة تعامل الزوجة مع زوجها، كان من الممكن أن يعتقد أنها هرمونات فقط، والنساء عادة ما يتغيرن دون سبب حقيقي، فقط يتغيرين وتتغير طريقهة حديثهن، ولابد للرجلل أن يعرف السبب، لكن الزوج اعتقد شيئا آخرا، وخاصة بسبب تأخيرها في العمل وقت أطول، وأصبح يشك في زوجته.

قاتل شقيقة زوجته

ذهب الزوج حانقا للمطعم الذي تملكه زوجته، وكان في البداية خلاف بسيط بسبب أنها لا ترد على هاتففه، لتصب الزوجة غضبها عليه، وتتهمه بالإهمال، وتتطور المناقشة لتصبح مشاداة كلامية بين الطرفين، وهنا تحاول أخت الزوجة التدخل لإنهاء الخلاف، ولأن المرأة أعلم بشؤون المرأة، حاولت الحد من ثورة أختها.

الغضب يعمي قاتل شقيقة زوجته

قاتل شقيقة زوجته لم يحتمل أكثر، فأشهر سلاحا أبيض “سكين”، وهنا احتد الموقف وبدأت الزوجة بالصراخ أكثر وشقيقتها تهدده وتتوعد له، ودوت إدراك منه سيطر عليه شيطانه، وبدأ في ضرب زوجته لتصاب بالكدمات والسحجات، وعندما حاولت شقيقتها التدخا طعنها طعنة نافذة أزهقت روحها.

ارتباك قاتل شقيقة زوجته ولم يدري ماذا يفعل، ليحاول الفرار، ولكن كان ذلك على مرأى ومسمع من الناس، الذين أحكموا قبضتهم عليه، حتى تأتي الشرطة.

بلاغ لقسم الشرطة

وكان قسم شرطة عابدين التابع لمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا عن شخص أجنبي الجنسية، في حالة هياج، يحمل سلاحًا أبيض “سكين”، طعنه به امرأة.

وعلى الفور انتقلت قوات المباحث، ليتم ضبط المتهم،ويتضح من التحريات الأولية أنه أجنبي الجنسية، ويقطن في دائرة قسم شرطة السيدة زينب، ويحمل سلاحا وهو ما استخدمه في اتمام الجريمة، وأن الخلاف بينه وبين زوجته خلاف أسري، تطور لمشاداة حادة بينهما، ليصبح قاتل شقيقة زوجته في النهاية.

وكان المتهم قد استأنف حكم إعدامه، لتقضي محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في استئناف قاتل شقيقة زوجته، والشروع في قتل زوجته بعابدين، إلى جلسة 14 يناير المقبل.

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نص اعترافات قاتل شقيقة زوجته الأجنبية في عابدين