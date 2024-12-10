نص اعترافات قاتل شقيقة زوجته الأجنبية في عابدين

المجني عليها أجنبية.. "ما ينوب المخلص غير قتله"، مثل ينطبق على المجني عليها، والتي توفيت أثناء خلاف بين شقيقتها وزوج شقيقتها، فالمجني عليها حاولت تخليص شقيقتها من قبضة يد زوجها بعد أن اعتدى على الأخيرة، ليستل المتهم سكينا وينهي حياة المجني عليها.

المجني عليها أجنبية

تفاصيل القصة تستعرضها الموجز، إذ كانت البداية كانت بخلاف بسيط بين رجل يحمل جنسية أجنبية، كما أن المجني عليها أجنبية، خلافات أسرية كأي خلاف بين زوجين، ليتطور الخلاف إلى شجار وتترك على إثره الزوجة المنزل وتذهب لتعيش مع أختها.

رفض الزوج تمامًا أن تعصى المجني عليها أجنبية، أمره فقرر الذهاب إليها الذي تملكه كي يتناقش معها ويحاول إقناعها بالعودة للمنزل، ولكن الزوجة لم تكن قد تصافت تماما من جهة الزوج، لتكرر رفضها لحديثه ويبددأ صوتها يعلو.

شعر الزوج بالقليل من الإهانة ولكنه في باديء الأمر تغاضى عن صوت المجني عليها أجنبية، وبدأ في مناقشتها بهدوء، لتحاول المجني عليها التدخل بينهما، لترفض الزوجة مرة أخرى، وتتصاعد الدماء وتفور في عروق ويستل سكينا من بين طيات ثيابه ويعتدي على زوجته.

تفاصيل واقعة مقتل أجنبية على يد زوج شقيقتها

تعدى الزوج على المجني عليها أجنبية؛ ليحدث في جسدها عدة إصابات، كسحجات كدمات كما وصفها الطب الشرعي، ولكن ما لم يتوقعه الزوج، هو تدخل المجني عليها بينه وزوجته، ليتعالى الصراخ ويبدأ الجميع في الدفاع عن حقه بالحديث.

المجني عليها أجنبية.. صاحبة المطعم قررت رد اعتبارها وطرد زوجها من مطعمها، ليغضب الزوج أكثر، ويشهر سكينه، ولكن في تلك اللحظة تحاول المجني عليها الدفاع عن أختها، لينغرس السكين بها، وتزهق روحها في الحال.

جثة

بلاغ بواقعة مقتل أجنبية في عابدين

وكان تبلغ لقسم شرطة عابدين، التابع لمديرية أمن القاهرة، بحدوث مشاداة كلامية بين ثلاث أشخاص يحملون جنسية أجنبية، قتل على إثرها الرجل امرأة وأحدث إصابات بالثانية، وعلى الفور ألقت قوات الأمن القبض على شخص لتعديه على زوجته وشقيقتها بسلاح أبيض “سكين”، وإحداث إصابات بزوجته، وقتل شقيقة زوجته بمنطقة عابدين.

وبالانتقال والفحص تبين أن الرجل يحمل جنسية أجنبية، ومقيم بدائرة شرطة السيدة زينب، ويحمل سلاحا أبيضا “سكين”، وبسبب خلافات أسرية بينه وزوجته حدثت بينهما مشادات كلامية، تدخلت على إثرها شقيقة زوجته ليصيبها بطعنة تودي بحياتها.

وكانت جنايات القاهرة قضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا، على ما اقترفته يداه.

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