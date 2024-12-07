تغريم عمرو دياب.. حقيقة طعن الهضبة علي تعويض المصفوع بـ 200 جنيه

تصدر إسم الهضبة عمرو دياب مؤشرات البحث في جوجل بعد إصدار محكمة جنح التجمع الخامس حكم بـ تغريمه 200 جنيهاً وتعويض 10 الألف جنيه في قضية الشاب المصفوع سعد أسامة، وهو ما أثار رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

حقيقه طعن عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيهاً

ويكشف موقع الموجز حقيقة الأمر.. تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعض المنشورات عن طعن الفنان عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيهاً مصرياً، في قضية الشاب الصعيدي سعد أسامة، وانهالت العديد من التعليقات على هذه المنشورات، ولكن في الحقيقة هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة و خاطئة ولن يصدر أي قرار رسمي عن الفنان عمرو دياب ولا مدير أعماله أو المحامي الخاص به.

عمرو دياب وسعد أسامة

بداية أزمة عمرو دياب والشاب المصفوع

بدأت الأزمة عندما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر فيه عمرو دياب وهو يصفع شابا طلب منه التصوير، وذلك أثناء إحياء إحدى الفقرات في حفل زفاف ابنة صديقة المنتج محمد سعدي.

وانتقد العديد من المتابعين تصرف الهضبة عمرو دياب، وجاء تعليق أحد المغردين: «عمرو دياب ضرب معجب بالقلم علشان كان عايز يتصور معاه، سقطة أخلاقية جديدة والمرة ديه واضحة ولا تحتمل أي تبرير، ما ينفعش حد يقول إن القلم ده ما بين صحاب مع بعض.

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