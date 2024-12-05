الأغلى عمرو دياب والأرخص بيكا.. تعرف على أجور المطربين نهاية 2024

يتربع الفنان عمرو دياب على عرش أغلى مطربين مصر وتليه في المرتبة الثانية النجمة شيرين عبد الوهاب ويستعرض لكم الموجز قائمة أجور المطربين على مستوى الأفراح والحفلات.

عمرو دياب

عمرو دياب

ورفع الفنان عمرو دياب أجره أواخر عام 2024 ، حيث وصل أجره إلى 6 مليون بدلا من 4 مليون لحفلات الزفاف وما يقارب 200 ألف دولار للحفلات.

ويشترط دياب تقديم سيرة ذاتية للعروسين وذويهم لقبول أو رفض إيحاء حفل الزفاف.



شيرين عبد الوهاب

تأتي شيرين عبد الوهاب في المرتبة الثانية كأعلى أجر في حفلات الزفاف حيث تتحصل على 5 ملايين جنيها في الساعة الواحدة.

تامر حسني

يعتبر الفنان تامر حسني من النجوم المقربين للجمهور وتشهد حفلاته إقبالا جماهيريا كبيرا ويأتي تامر في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أعلى أجر وبلغ أجره نهاية هذا العام 4 ملايين جنيها.

حماقي

محمد حماقي

يحتل حماقي المرتبة الرابعة وبلغ أجره نهاية عام 2024 , 700 ألف جنيها في الساعة الواحدة.

حمادة هلال



حمادة هلال

يتمتع الفنان حمادة هلال بصوت عذب شعبي قريب من الجمهور واحتل حمادة المرتبة الخامسة وبلغ أجره نهاية هذا العام 420 ألف جنيها الساعة الواحدة.

محمود العسيلي

تتميز أغاني الفنان محمود العسيلي بمزيكا فريدة من نوعها ذو رت سريع مما يتماشى مع أجواء ليالي الزفاف المفعمة بالحماس وبلغ أجره نهاية عام 2024، 250 ألف جنيها للساعة الواحدة.

حكيم



حكيم

يعد حكيم من أقوى مطربي الوسط الفني ويتمتع حكيم بالقدرة على امتاع الجمهور بوجه البشوش مما يضفي بهجة تناسب حفلات الزفاف وبلغ أجره نحو 400 ألف جنيها مصريًا للساعة الواحدة.

حمو بيكا

حمو بيكا

نجح مغني المهرجانات حمو بيكا في لون غنائي جديد " المهرجانات" وحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة من فئة معينة من فئات المجتمع وأصبح مطلوب بشكل كبير في حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة وبلغ أجر حمو بيكا نهاية عام 2024 100ألف جنيها.

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