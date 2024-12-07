تغريم عمرو دياب.. تفاصيل محاكمة الهضبة في قضية الشاب المصفوع

تغريم عمرو دياب، بعد النظر في جلسة محاكمة الفنان عمرو دياب اليوم السبت، قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بتغريم الهضبة 200 جنيه، ليس الغرامة المالية فقط كانت الحكم على عمرو بل إن المحكمة ألزمته بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للشاب سعد أسامة.

تغريم عمرو دياب 200 ألف جنيه

محكمة جنح التجمع الخامس، قضت أيضًا ببراءة المتهم سعد أسامة من التهمة المنسوبة إليه بإلحاق الضرر الجسدي والنفسي بالفنان عمرو دياب.

تغريم عمرو دياب كان القرار الأخير الذي وصلت إليه المحكمة في محاكمة عمرو دياب، لكنها برأت سعد أسامة في قضية شهيرة إعلاميًا باسم "الشاب المصفوع من الهضبة أو عمرو دياب".

تغريم عمرو دياب في قضية الشاب المصفوع

تغريم عمرو دياب تستعرض الموجز القصة الكاملة للقضية، إذ إنها قضية دارت رحاها في أحد الفنادق المتميزة في القاهرة، إذ بدأت بواقعة صفع من الفنان عمرو دياب لشاب يدعى سعد أسامة، وتوالت الأحداث إلى أن تم تحويل الطرفين إلى محكمة الجنح.

محكمة جنح القاهرة الجديدة، تصدر حكمها على الفنان عمرو دياب، في اتهامه بالتعدى على الشاب سعد أسامة، اليوم السبت، فضلًا عن أنها تحاكم الشاب المصفوع بإلحاق الضرر النفسي والجسدي بالهضبة خلال محاكمة عمرو دياب.

الجلسة السابقة في محاكمة عمرو دياب

جلسات محاكمة عمرو دياب السابقة تضمنت الاستماع لدفاع الهضبة، ونظيره وكيل الشاب سعد أسامة، إذ طالب محامي الشاب المصفوع بتعويض مدني 5 ملايين جنيه، لكن محامي الهضبة طالب ببراءته من التهم المنسوبة إليه وتعويض مدني مناسب لموكله الفنان الشهير.

إحالة النيابة للمتهمين

تفاصيل محاكمة عمرو دياب بدأت بإحالة النيابة الهضبة لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وكانت استمعت النيابة إلى أقوال كل من عمرو دياب، والشاب سعد أسامة الشهير إعلاميًا بـ "الشاب المصفوع"، إذ أكد كل منهما أنه حدث له تعدٍ من قبل الآخر؛ الأمر الذي جعل النيابة تحيل الاثنين إلى محكمة الجنح.

تغريم عمرو دياب

أقوال الشاب المصفوع من عمرو دياب

الشاب المصفوع سرد تفاصيل الحادث، إذ أكد أنه كان من العاملين بالفندق، وكان محيي الحفل هو الفنان عمرو دياب، ولمكانة عمرو دياب، بين جمهور أصر الشاب على التقاط الصور مع الهضبة كأي شاب آخر.

الشاب سعد أسامة، أكد أنه تفاجئ بصفع عمرو دياب له أمام الجميع مما تسبب له في أذى نفسي وجسدي، فضلًا عن أنه أصبح حتى أمام أسرته لا يستطيع أن يتعامل معهم بسبب هذا الموقف المؤسف.

أقوال عمرو دياب في قضية الشاب المصفوع

على الجانب الآخر أكد عمرو دياب في أقواله أمام النيابة، أنه تعرض لأذى نفسي وجسدي، إذ إنه تفاجئ بشاب يريد أن يتصور معه بدلًا من المرة 3 مرات، مشيرًا إلى أنه في آخر مرة التي صفعه فيها كان الصفع بسبب أنه "قرصه"، وجذبه من ملابسه مما أحدث به أذى نفسي وجسدي.

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القصة الكاملة لأزمة الفنان عمرو دياب والشاب المصفوع