تطورات محاكمة قضية دهس عامل الدليفري المتهم فيها نجل زوجة الشيف الشربيني

أنهت النيابة العامة بمنطقة الشيخ زايد التحقيقات الأولية مع نجل زوجة الشيف الشربيني تحت إشراف المستشار عمرو غراب استعدادا لإحالته إلى المحاكمة وإحالة أوراق القضية إلى محكمة الطفل كونه لم يتعدى السن القانوني، ويرصد الموجز تطورات القضية.

اتهامات الشيف الشربيني بالإهمال

كما أفاد محتوى التحقيقات بتوجيه الاتهام للشيف الشربيني بالإهمال واللامبالاة لإعطاء السيارة الخاصة به لنجل زوجته دون بلوغه السن القانوني.

تلقت قوات أمن محيط الشيخ الشيخ بلاغًا بحادث سيارة يفيد بوفاة عامل دليفري بعد اصطدامه بسيارة رانج روفر بيضاء اللون يقودها شاب صغير العمر رفقة صديقه على سرعة جنونية تتخطى 300 كم بمنطقة غير مؤهلة لهذه السرعة مما أدى إلى وفاة العامل على الفور.

تفاصيل حادث نجل الشيف الشربيني

وتوقف سائق السيارة بعد محاولات من عامل الدليفري لاستيقافه ثم هاتف والده وتفاجئ عامل الدليفري بأنه والده هو الشيف الشربيني.

وبعد أن أتت الشرطة وبدأت في التحقيقات الأولية أقر الشيف الشربيني بامتلاك السيارة لكن نجل زوجته أخذها دون علمه.

ثم قامت والدته الإعلامية مايا الشربيني وزوجها بتسليمه إلى قوات الشرطة وشرعوا في عقد جلسة صلح ودفع دية لأهل المجني عليه.

وكشفت التحريات عن هوية المجني عليه وتبين أنه عامل دليفري بإحدى شركات توصيل الطلبات الشهيرة ويدعى عبد الرحمن فراج محفوظ من محافظة بني سويف.

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