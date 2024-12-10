عقار العباسية.. صرخات تحت الأنقاض تنقذ حياة 5 مصابين وتنتشل 7 جثث

صورة درامية خطت فجر اليوم، كان بطلها عقار العباسية، عقار مكون من 5 أدوار، قديم ويكاد يكون شبحا بين باقي العقارات، مأهول بالسكان، لينهار فجأة وبدون سابق إنذار، ليصل عدد الوفيات حتى الآن 7 وفيات وإصابة 5 آخرين، وسط تزاحم من أهالي المنطقة وسيارات الإسعاف، تفاصيل تسردها لكم الموجز.

مشاهد مأساوية وكردون أمني

وكانت قوات الأمن فرضت كردون أمني حول عقار العباسية المنهار، بعدما انهار في مشهد مأساوي، فجر اليوم الثلاثاء، ليبدأ رجال المباحث بالبحث عن الضحايا تحت الأنقاض، ويتم إنقاذ 5 أشخاص فقط حتى الآن، بينما يقوم رجال الحماية بالبحث عن مفقودين آخرين، بعد أن فرضت قوات الشرطة كردون أمنى حول العقار المنهار.

عقار العباسية

ضحايا ومصابين عقار العباسيه المنهار

وتمكنت قوات الحماية المدنية في استخراج 5 مصابين تم نقلهم، إلى مستشفى الدمرداش كي يتم إسعافهم، وتلقيهم للعلاج اللازم، فيما تم العثور على 7 جثث آخرين، ولا تزال ققوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تحاول الوصول إلى باقي ضحايا عقار العباسية ، المتواجدين تحت الأنقاض.

وكانت غرفة عمليات القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد انهيار أحد العقارات القديمة بمنطقة الوايلي بالعباسية، لينتقل على الفور قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، كي يتابعوا عمليات رفع الأنقاض، فضلا عن مباشرة النيابة العامة التحقيقات، للوصول للسبب الرئيسي لانهيار عقار العباسية.

عقار العباسية



قرارات محافظ القاهرة بشأن حادث عقار العباسية

ومن جانبه شدد محافظ القاهرة على توفير الرعاية الكاملة لضحايا حادث عقار العباسية، وتوفير أماكن للمتضررين، وإعانات لجميع المصابين، مشيرا لسرعة تشكيل لجنة هندسية لفحص عقار العباسية المنهار والعقارات المجاروة له، وإخلاء العقارات المجاورة له حتى يتم تحديد مدى صلاحيتها للإقامة به.

كما توجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، معه اللواء طارق راشد، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، ويرافقهم اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة، ليشرفوا جميعا على عمليات الإنقاذ لسكان عقار العباسية المنهار بأنفسهم.

عقار العباسية

الكشف الهندسي لعقار العباسيه المنهار

وأكد الكشف الهندسي المبدأي أن عقار العباسية، يقع تحديدا في 79 حي الوايلي، خلف كلية الهندسة، ومقام على قطعة أرض من عام 1961، فضلا عن أنه يتكون من 5 طوابق عبارة عن طابق أرضى، و4 طوابق والسطح، ويقطن به عدد من السكان، مشيرا إلى أن أنهيار العقار بسبب حدوث تشققات في جدرانه، الأمر الذي أدى إلى انهياره بشكل كامل.

وسارعت شركة الكهرباء والأجهزة المعنية بفصل الكهرباء عن موقع العقار، ي يتم تسهيل عمليات البحث عن الضحايا، بالإضافة إلى أن عمليات الإنقاذ البري والحماية المدنية مازالت تبحث عن المفقودين، في الوقت الذي تعمل قوات المباحث على سماع أقوال شهود العيان.

عقار العباسية

ولا تزال عمليات البحث جارية لانقاذ الناجيين وانتشال جثامين الضحايا.

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