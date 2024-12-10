محافظ القاهرة يقرر تشكيل لجنة هندسية لفحص عقار العباسية المنهار

استيقطت محافظة القاهرة علي كارثة كبري تمثلت في انهيار عقار العباسية المكون من أرضي و4 طوابق وروف.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، إلى موقع عقار العباسية المنهاء، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

آ خ ر تطورات عقار العباسية المنهار

وينشر "الموجز" في التقرير التالي آخر تطورات عقار العباسية المنهار والحصيلة النهاية للإصابات والوفيات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغًا تضمن انهيار عقار العباسية، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث.

موقع عقار العباسية المنهار

وانتقل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى موقع عقار العباسية المنهار، ورافقه اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، لمتابعة على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار بـ ٧٩ شارع العباسية، خلف كلية الهندسة بحي الوايلى.

كما تواجد بموقع عقار العباسية المنهار اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وعدد من قيادات المحافظة.

عقار العباسية المنهار مقام من الستينات

ومن جانبها، قالت محافظة القاهرة، إن عقار العباسية المنهار، من المبانى القديمة المقامة فى الستينيات ومكون من أرضى و4 طوابق وروف.

حصيلة الإصابات والوفيات جراء انهيار عقار العباسية

وفيما يتعلق بحصيلة الإصابات والوفيات جراء انهيار عقار العباسية، فقد لقى شخصين مصرعهما، فيما أصيب نحو ٥ آخرين حتى الآن.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج 3 مصابين من تحت انقاض عقار الإسكندرية، تم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش لتلقى العلاج اللازم، وما زالت قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن ناجين تحت الانقاض .

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية المكثفة لمصابى حادث عقار العباسية المنهار، والإعانات العاجلة للمتضررين.

حافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص عقار العباسية المنهار

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص عقار العباسية المنهار والعقارات المجاورة له، مع اخلاء العقارات المجاورة له احترازيًا من السكان دون المنقولات لبيان مدى تأثرها من الإنهيار .

موقع عقار العباسية المنهار

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربائي عن موقع عقار العباسية المنهار في منطقة الوايلي، لتسهيل عمليات البحث عن أي ضحايا محتملين تحت الأنقاض، وتمركزت قيادات مديرية أمن القاهرة للإشراف على جهود الإنقاذ المستمرة.

واستعانت قوات الحماية المدنية بلوادر تابعة لمحافظة القاهرة، للمساعدة في رفع الركام، مما يسهل إجراءات البحث عن ناجين أو ضحايا.

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