زوجة تقيم دعوى نفقة في محكمة الأسرة بسبب "لبس الفرح".. ما القصة؟

قررت الزوجة التوجه إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى نفقة لإجبار زوجها على الإنفاق عليها وعلى أولادها، إذ قالت زوجة في دعوى النفقة أمام محكمة الأسرة: "مش بيرضى يديني أي فلوس، حتى هدوم العيد بيرفض يجيبها، بيقولي دي طلبات ملهاش لزمة، حتى الأكل بالنسبة ليه ملوش لزمة"، كلمات جاءت على لسان الزوجة "مريم. ت".

دعوى نفقة

وتستعرض الموجز تفاصيل دعوى النفقة التي أقامتها الزوجة ضد زوجها داخل محكمة الأسرة ، إذ أضافت الزوجة في دعوى نفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها يرفض الإنفاق عليهما، واكتشفت ذلك بعد زواجها، فأثناء فترة خطبتهما كانت الأمور عادية، "من يوم ما اتجوزنا وكل مشاكلنا بسبب الفلوس، بيرفض يصرف علينا، والفلوس بالقطارة، حاولت كتير أمشي الدنيا، لكن الخلافات بينا بتكبر، والأسعار كل يوم بتزيد، والمشكلى إنه معاه فلوس كتير".

وتابعت الزوجة في دعوى النفقة، أن الخلافات بينها وبين زوجها لا تنتهي، والسبب أن الزوج يصر دائما على عدم الإنفاق بالرغم من كل محاولاتها لإقناعه بضرورة الإنفاق عليهم، مشيرة: "حاولت كتير أمشي الدنيا بالفلوس اللي بيدهاني، لكنه كمان بيقللها ويخصم منها، مؤخرا بيحاسبني بالجنيه، وكل شية يقولي إذا كان عاجبك".

دعوى النفقة

مناسبة تقترب

وأشارت الزوجة في دعوى النفقة، إلى أن فرح شقيق الزوج قد اقترب، وقررت شاء ملابس لها ولأطفالها، وعندما أخبرته رفض كالعادة، حاولت كثيرا إثناعه ولكنه أصر على رفضه، "من شهرين معرفاه إن العيال محتاجة هدوم، وكل شوية يقولي ربنا يسهل، ولما معاد الفرح قرب وطلبت الفلوس، رفض وقالي مش هجيب حاجة لحد".

اختتمت الزوجة في دعواها أن من حق الأطفال أن تفرح بلبس جديدأ أو أي شيء، لكنه رغم ذلك رفض، لذا قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى نفقة ضد زوجها.

قانون الأحوال الشخصية

يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية في حالات التخلف عن دفع النفقات، وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما نص القانون على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

اقرأ أيضا: زوج يرد على دعوى نفقة بمحكمة الأسرة: "مراتي بتحب عليا"

سيدة في دعوى خلع: "الشتاء معاه جحيم وعيشني أسوأ أيام حياتي "