زوجة في دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة: "ذلني وبهدلني أنا وعيالي"

دعوى نفقة أقامتها زوجة أمام محكمة الأسرة، بسبب عدم إنفاق زوجها عليها وأطفالها، إذ قالت: "استحملت ظروفه الصعبة، لكن القسوة نهايتها صعبة، شفت معاه الذل والبهدلة، وفي النهاية طردني مع عيالي".

دعوى نفقة داخل محكمة الأسرة

الموجز تستعرض تفاصيل القصة، إذ قالت الزوجة في دعوى نفقة أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، إنها تزوجت منذ 5 سنوات بعد قصة حب كبيرة، فهي تعرف زوجها منذ 3 سنوات، تعرفت عليه في العمل، «قبل الجواز كان شخص كريم جدا، مفيش أي مشاكل بينا، بس بعد الجواز الدنيا اتغيرت وظهر على حقيقته».

تفاصيل دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة

وتابعت الزوجة في دعوى نفقة أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، «لو كان كل ده ظهر قبل الجواز مكنتش هتجوزه، طلع بني آدم صعب ومحدش قادر يتحمله»، متابعة: كان من الممكن أن تركه حينما ظهر عليه طبعه، ولكنها اكتشفت حملها لذا قررت أن تتحمل.

الزوجة تشتكي من زوجها بسبب قسوته

وأضافت الزوجة في دعوى نفقة أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تحملت ما لايمكن لبشر تحمله، فضلا عن أنها تحملت حماتها فالزوج كان مطيعا لوالدته بشكل كلي، والحماة لا تحب زوجة ابنها، " كانت بتسلط يتخانق معايا، وهو يتخانق على أي سبب تافه، كلن بيسمع كلامها في كل حاجة غلط".

وأكملت الزوجة في دعوى نفقة أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن الخلافات بينهما استمرت بسبب أسباب تافهة جدا، لكن المصروفات كانت سبب أكبر للخلافات، « كان بيسيبني أنا وابني جعانين وكنت أنام عشان محسش بالجوع، وعمري ما اشتكيت حتى من كل ده، شفت الذل».

دعوى نفقة

الزوج يضرب زوجته بسبب ضيافة والدته

واختتمت الزوجة في دعوى نفقة أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن والدة زوجها كانت تزورها في المنزل، وطلب منها الزوج أن تأتي بلحوم وفواكه من الشارع لأجل والدته، فطلبت من الأموال كي تشتري، فقام بالتعدي عليها بالضرب، ثم طردها وطفلها للشارع، ثم طلقها بعد شهرين غيابيا.

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى نفقة.

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