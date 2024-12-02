زوجة في دعوى النفقة: عشت في مأساة وأهله ضربوني وطردوني من البيت

دعوى النفقة أقامتها زوجة أمام محكمة الأسرة بدأتها: "استغلوا سفر جوزي وطردوني بره شقتي، كنت فاكرة إنه ميعرفش، لكن لما رجع لقيته عارف وموافق على اللي بيعملوه"، وذلك بعدما أقامت دعوى طلاق للضرر لمدة عامين، ولم يتم القضاء بها حتى الآن.

دعوى النفقة أمام محكمة الأسرة

وقالت الزوجة، في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، إنها تزوجت منذ عامين، فزوجها كان قريب لعائلة والدها، ويعمل خارج مصر، وهي تقيم مع أهله بمنزل عائلته، " من يوم ما اتجوزت وأنا عايشة خدامة، كل يوم مشاكل وبهدلة وإهانة، وأنا ساكتة ومستحملة وبقول بكرة يرحمني منهم".

الاعتداء على الزوجة بالضرب

الموجز يستعرض تفاصيل دعوى النفقة التي تقدمت بها الزوجة، إذ أضافت خلالها أنه بعد سفر زوجها، ظلت تقيم مع أهله في "بيت العيلة"، ولكنها التزمت شقتها، وقررت عدم الاختلاط بهم، لتفاجيء بوالدة زوجها تطردها وعندما رفضت اعتدوا عليها بالضرب وطردوها خارج المنزل.

الطرد من منزل الزوجية

وتابعت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة: "سابني قاعدة مع أهله في البيت، حاولت أقتصر في علاقتي معاهم، وأبعد عنهم، قعدت في شقتي، لكن حماتي رفضت تسيبني في حالي، وكل شوية تقولي إمشي إيه اللي مقعدك في البيت من غير جوزك، في الأول رفضت لكنها ضربتي، وطردتني في الشارع بلبس البيت".

وأكملت الزوجة في دعوى النفقة، أنها ذهب لمنزل والديها وقررت الانتظار حتى يعود زوجها من السفر، ولكنها تفاجئت به يتصل بها ويطلب منها إعطاء مفاتيح الشقة لأخته، وعندما رفضت عاد إلى أرض الوطن حتى يعتدي عليها بالضرب وأخذ المفتاح عنوة وبعدها سافر مرة أخرى.

رفض الطلاق والإنفاق

واختتمت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها طردت من منزل الزوجية منذ عام تقريبا، ومن وقتها رفض التواصل معها، أو حتى الإنفاق عليها، فضلا عن أنه رفض طلاقها ورد مستحقاتها إليها، "نزل مخصوص عشان يضربني وياخد مني مفتاح الشقة، منهم لله ضيعوا عمري وفرحتي، عشان كده قررت أطلق، لكن الدعوى لسه متحكمش فيها عشان هو مسافر بره مصر".

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى نفقة، بعد تأخر دعوى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، فضلا عن دعوى تبديد قائمة المنقولات الزوجية.

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