سهام في دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة: «وعدني أكون ملكة وبقيت خدامة»

«سهام.م»، أقامت دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، «كنت فاكرة لما اتجوز هعيش حياة جميلة ومستقرة، لكن الواقع كان غير كده، 7 سنين بتحايل عليه يشتغل، وهو كسلان وقاعد في البيت»، بتلك الكلمات قررت الزوجة أن تزيح الستار عن دعوتها أمام المحكمة ضد زوجها.

محكمة الأسرة

الموجز يستعرض أحداث القصة التي تسببت في إقامة «سهام.م» دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة ضد زوجها، إذ كانت البداية حينما كانت تتخبط سهام وتبحث عمن ينجدها من براثن زوجها، قائلة: «كنت فاكرة هعيش في بيت جوزي ملكة، هو كان مفهمني كده، لكن لما اتجوزت اتفاجئت بالعكس، عايشة زي الخدامة وبشتغل بره وجوه، وهو نايم وبياخد مني المصروف».

دعوى طلاق للضرر

وتابعت الزوجة في دعوى طلاق الضرر، التي أقامتها ضد زوجها، أنها أصبحت رجل البيت، والزوج لا يعمل فقط يجلس بالمنزل دون أي فائدة، «بقيت أصرف ع البيت أكل وشرب وشغل، وهو ميعرفش أي حاجة عن البيت، بيستنى ياخد مني فلوس يوم القبض، وبتفاجأ إنه مستلف آخر الشهر».

زوجة تطلب الكلاق من زوجها عشان بقت راجل البيت

وأكملت الزوجة في دعوى طلاق الضرر أمام محكمة الأسرة، التي أقامتها ضد زوجها، أنها أصبحت رجل البيت، أنها استمرت على تلك الحال 7 سنوات، كانت هي عمود البيت، حتى أطفالها بدأوا بتجاهل والدهم، واعتمدوا على والدتهم بشكل أساسي.

وأضافت سهام: «كنت فاكرة هتجوز راجل اعتمد عليه، بس من أول يوم جواز وهو عايش عشان أشيل همه، بلف في البيوت أمسح سلالم وبصرف ع البيت والعيال، وكل ما أتحايل عليه عشان يشتغل يرفض، ويعمل نفسه مش سامعني، ينام طول النهار ويصحى طول الليل، وأنا تعبت ومن حقي أرتاح».

احتملت سهام تصرفات زوجها على أمل أن يتغير، ولكن في الحقيقة أنه لا يوجد أي جديد، الحياة كما هي ومسئوليات الزوج تزيد مع مرور الأيام، والخلافات بدأت تتصاعد، لذا قررت قصد محكمة الأسرة للخلاص من تلك الحياة، وذلك الزوج.

أسباب دعوى الطلاق للضرر

واختتمت الزوجة في دعوى طلاق الضرر: «تعبت من المسئولية ومحتاحة أرتاح، 7 سنين مستحملاه وهو رافض يشتغل، وحابب قعدة البيت زي الولايا، زهقت وتعبت، وهو مش فارق معاه، عشان كده قررت أسيبه يشيل مسئولية نفسه ع الأقل».

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق للضرر.

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