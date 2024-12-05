بسبب شراء الخضار سعاد ترفع قضية خلع علي زوجها

في قاعة المحكمة، وقفت سعاد امرأة ثلاثينية التي رفعت دعوى خلع، عيناها محملتان بالحزن والألم، وتتحدث بصوت خافت، وكأنها تخاطب نفسها أكثر مما تخاطب القاضي، لتروي قصتها عن زواج بدأ بحلم جميل وانتهى بكابوس متكرر-دعوى خلع- كانت المشكلة بسيطة في ظاهرها، مجرد رفض زوجها شراء بعض الخضروات والفواكه، لكنها كانت انعكاسًا لعمق المشاكل التي كانت تعاني منها في حياتها الزوجية، وكانت تشعر بأنها مجرد رقم في حياته وأن كل احتياجاتها ومشاعرها يقابلها زواجها بالتجاهل.

وينقل موقع الموجز، تفاصيل قصة سعاد والتي بدأت تسرد حكايتها بصوت يقطعه البكاء داخل المحكمة، تتحدث عن زواج كان يحمل في طياته آمالًا كبيرة، إلا أن تلك الآمال سرعان ما تحولت إلى رماد، بعد أربعة أشهر فقط من الزواج بدأت الشرارة الأولى للاختلاف، وكانت تطلب منه بصوت يفيض حباً شراء بعض الفواكه والخضروات الطازجة، أو حتى قطعة صغيرة من الجبن، كهدية بسيطة تعبر عن اهتمامه بها، ولكنه كان يرد عليها برد قاسٍ، رافضًا طلبها البسيط، وكان هذا الرفض المتكرر يجرح مشاعرها، ويزرع في قلبها بذور الشك واليأس.

وتروي سعاد عن بداية قصتها مع زوجها بأروقة المحكمة، والتي بدأت قبل 3 سنوات حين تقدم حسين للزواج من سعاد، وحينها وافقت أسرتها وتمت خطبتهم وتم الاتفاق حينها على الزواج بعد مرور عام واحد فقط، وبالفعل أنهت سعاد تجهيزات شقتها خلال العام وأقامت حفل زفاف وتزوجت، وفي البداية لم يكن هناك بينها وبين زوجها أي خلافات أو مشاكل لمدة 4 أشهر من بداية الزواج حيث كان يذهب إلى عمله ويعود للمنزل، ثم يخرج في المساء للقاء أصدقائه على المقهى.

دعوى خلع، واسترسلت سعاد في سرد تفاصيل مأساتها، موضحة أنه بعد تلك الشهور الأولى السعيدة، بدأت تلاحظ تغيرًا ملحوظًا في سلوك زوجها، فكانت تطلب منه بلطف، شراء بعض الطلبات البسيطة من السوق، كالخضروات والفواكه، لكن طلبها كان يلقى بالرفض.

وتكررت هذه المشاهد يومًا بعد يوم، حتى أصبحت جزءًا من روتين حياتهما المشترك، مما زاد من حدة الخلافات بينهما، قائلة: "بعد 4 شهور من الجواز كنت بطلب منه يشتري خضار وفاكهة أو حاجات وهو راجع من الشغل أو وهو راجع من القهوة بالليل بس كان بيرفض ويقولي اشتري انتي أو اطلبي دليفري والقصة دي عملت بيني وبينه مشاكل كتير طول سنتين جواز وفي النهاية روحت بيت أسرتي وطلبت الطلاق ولما رفض رفعت عليه دعوى خلع في محكمة الأسرة".

إقرأ أيضا



