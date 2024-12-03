إيمان بدعوتي حضانة ونفقة .. خطف عيالي وبيساومني عليهم

"راعيته وكنت شغالة بره وجوه، استحملت معاه القسوة وكنت بشتغل وبصرف عليه، وفي النهاية خطف عيالي مني"، هكذا وقفت الزوجة " إيمان. ح"، أمام محكمة الأسرة، تقيم دعوتي ضم حضانة والنفقة، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، بعدما وجدت من زوجها الغدر والقسوة، وحرمانها من أطفالها.

ويستعرض موقع الموجز ، تفاصيل دعوتي النفقة وضم الحضانة.

الزوج خدع زوجته بالمظاهر

وقالت الزوجة في دعوتي الحضانة والنفقة، أمام محكمة الأسرة، والتي أقامتهما ضد زوجها، أنها تزوجت منذ 12 عاما، بعد قصة حب طويلة، مشيرة إلى أن المظاهر خداعة، وزوجها الذي يظهر بالعاشق الولهان هو سبب تعاستها، فقد رأت معه ما لم تتزقعه، جعلتها تمنت لو لم تره بحياتها.

وقالت سهام فيدعوى طلاق أمام محكمة الأسرة، وعدني أكون ملكة وبقيت خدامة، وتابعت الزوجة في دعوتي الحضانة والنفقة، أمام محكمة الأسرة، والتي أقامتهما ضد زوجها، أن خلافاتها مع زوجها بدأت منذ أول يوم زواج، فالزوج يقيم في المنزل ويرفض العمل، فضلا عن الضرب والإهانة التي يتعامل بها معها يوميا، وخاصة كلما ذكرت له أنه لابد وأن يبحث عن عمل.

الزوج رفض يشتغل

وأكملت الزوجة في دعوتي الحضانة والنفقة، أمام محكمة الأسرة، والتي أقامتهما ضد زوجها، " كل يوم خناق وضرب وإهانة، بسبب إني بطلب منه يشوف شغل، مش بيعمر في شغلانة، كبيره شهر، ولما اشتكيت لأهله قالولي بكرة يتعدل لما تخلفوا، هيحس بالمسئولية، بس هو مش بيحس".

وأضافت الزوجة في دعوتي الحضانة والنفقة، أمام محكمة الأسرة، والتي أقامتهما ضد زوجها، أنها قررت ترك المنزل واللجوء لمنزل والديها، بسبب كذبه، ورفضه لتحمل المسئولية، ولكن في النهاية بعد محايلات منه ووعود أخرى عادت له، ولكنها بتلك المرةة قررت الاعتماد على نفسها، وخرجت لسوق العمل.

زوجة تروي مأساتها في محكمة الأسرة

واستطردت الزوجة في دعوتي الحضانة والنفقة، أمام محكمة الأسرة، والتي أقامتهما ضد زوجها، أنها أبرمت إتفاقا مع زوجها، مضمونة أن تعمل هي ويبقى هو بالمنزل مع الأطفال، "قولت هو يقعد بالعيال وأنا أنزل أشتغل، ع الأقل ألاقي حد يصرف ع العيال، لكن رجعت ورجع يضربني تاني ويذلني ويهين فيا بدون سبب".

واختتمت الزوجة حديثها بأن زوجها تعدى عليها بالضرب وطردها من منزلها بعدما سرق أموالها وذهبها، وخطف أطفالها ونقل عفشها إلى مكان آخر، " رفعت عليه قضية قايمة وضم حضانة، لكن محدش عارف يوصله، وبيساومني بعيالي، عشان يرجعهم أدفع فلوس مقابل".

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوتي نفقة وتبديد قائمة ضد زوجها.

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