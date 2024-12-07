سيدة في دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة: منه لله دمرني وعيالي

دعوى طلاق أقامتها سيدة ضد زوجها أمام محكمة الأسرة لتنهي حياة صعبة لا تستطيع أن تستكملها معه، إذ قالت في دعوى طلاق: "بيعلم عيالي الإدمان، مش كفاية هو مدمن ومدمر حياته وحياتنا، كمان عاوز يدمر حياة عيالي، منه لله"؛ مبررة بذلك إدمان زوجها، والذي بدأ يطول أطفالها، لتقرر الانفصال خوفا عليهم.

دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة

وقالت الزوجة في دعوى طلاق أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، إن زوجها أقنعها قبل زواجهما بأن رجل دين وتقي، يعرف الله ويتخذ الدين سبيل حياة، لكنه اختلف واختلفت طباعه بعد الزواج، فقد ابتلاها الله بزوج مدمن، دمر حياتها الزوجية، مضيفة: "لما اتجوزت اكتشفت واحد تاني غير اللي حبيته، راجل صعب وملوش كلمة".

تفاصيل دعوى طلاق

الموجز تستعرض تفاصيل أقوال الزوجة في دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة، إذ تابعت أنها اكتشفت أن زوجها رجل مدمن، على عكس ما كان تعرف عنه: "كان بيقولي إنه مش بيشرب سجاير وطلع بيشرب مخدرات، حاولت أخليه يبطل بطل الطرق، بس الأمور كانت بتسوء معانا، أنا كنت عايشة في نعيم وحب وأحلى حياة قبل الجواز، بس طلعت كنت عايشة في أحلام وردية".

خلافات أسرية

خلافات زوجية

الخلافات بدأت بين الزوجين، فقط كان يتمادى بما يفعله، دون التفكير بأي عواقب، خاصة مع أطفاله الصغار، لتكتشف الزوجة أنه وأثناء خروجها من المنزل، يبدأ الأب بتعليم أطفال طريقة الإدمان، لتقرر بتلك اللحظات أن الانفصال هو الحل السليم، لذا اتخذت قرارها باللجوء إل محكمة الأسرة، وطلب طلاق الضرر.

الهروب قبل الجحيم

واختتمت الزوجة في دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها عاشت مع زوجها على أمل أن يتغير ولكنه لم يتغير لذا قررت الهروب بأطفاله، " عايز يضيع عيالي زي ما ضيعني، عيالي في الحضانة، منه لله هيموتهم".

وأمام تعت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها.

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