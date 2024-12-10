زوجة ترفع دعوى نفقة بسبب الزهايمر.. التفاصيل مثيرة

دعوى نفقة أقامتها الزوجة أمام محكمة الأسرة، بعدما تحملت زوجها لسنوات، وبعدما أجرى جراحة في المخ، بدأ يعاملها بطريقة مختلفة هي وأولادها، جعلتها تقصدد محكمة الأسرة، إذ قالت: “استحملته كتير وعيشت عمري كله معاه على الحلوة والمرة، لكنه عمل عملية في المخ، ومن وقتها عايش دور الزهايمر بمزاجه”.

تفاصيل القضية تستعرضها لكم الموجز في السطور التالية.

هجرهم بعدما تعافى

وقالت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أنها تزوجت منذ مايقرب من 20 عاما، تحملت بها الحياة مع زوجها، وكأي زوجة تحملت حياة بها قلة الأموال وقلة العمل، كما راعت زوجها في أيام مرضه، لكن الأوضاع بدأت في التدهور بسبب ترك الزوج لعمله، بعد إجراء جراحة في المخ، وبعدها هجرهم، لتصبح بلا معيل.

دعوى النفقة

تحملت الحياة وحيدة

وأضافت في دعوى النفقة أمام محكمة الأسرة : “استحملت كل ظروفه من يوم جوازنا، من 18 سنة عمري ما اشتكيت، حتى أيام مرضه اتحملتها لوحدي، ورفضت مساعدة أي حد، أهله عمرهم ما فكروا يكونوا جنبه ”، متابعة : أن الخلافات بدأت في التزايد يوميا، بسبب استغلال مرضه، وادعاؤه النسيان، حيث أنه مريض كانسر ولكنه تعافى منذ عامين.

تغير من عامين

وأكملت الزوجة في دعوى النفقة، أن زوجها تغير منذ عامين، حيث بدأ يتعامل بأنه شخص مريض ألزهايمر، ويرفض العمل بحجة التعب، مؤكدة: “بينزل يشتغل يومين ويطلع يقولي تعبان ومش قادر أشتغل، ططب ومين هيصرف ع البيت والعيال، يرفض ينزل ويفضل يزعق ويقول إنتو عاوزين تموتوني، أنا مريض كانسر، وهو أصلا تعافى خلاص”.

قرار الزوج بالخروج من المنزل

واختتمت الزوجة في دعوى النفقة أنها زوجها قرر الخروج من البيت والمكوث بمنزل والديه، وعندها ذهب لتفاهم معه طردها، “ التعامل معاه كل يوم بيكون أصعب من الاول، فجأة ومن غير مبررات أخد الفلوس اللي في البيت كلها، ولم هدومه وخرج لبيت أهله، حاولت أفهم منه إيه اللي حصل، طب ليه بيعمل كده، مردش عليا، العيال حاول يتكلموا معاه زعق فيهم، وعمل نفسه ناسيهم".

دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة، لإقامة دعوى نفقة ضد زوجها.

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