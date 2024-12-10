سكينة وشوكة صيد.. قصة شجار بين الجيران انتهت بالقـتـ.ل في الإسكندرية

المجني عليها.. لم تكن الخلافات كبيرة للدرجة التي تتعدى الصوت العالي، لكن المتهم وزوجته، بيتا النية وعقداها مصرين على قتل المجني عليها وزوجها، فضلا عن أنهما لم يراعيا آداب الجيرة، ولكن انقضا غليهما بدم بارد وعلى مرأى ومسمع من الجميع.

تفاصيل القضية تستعرضها الموجز في السطور التالية.

بلاغ بالقتل

البداية لم تكن سوى بلاغا قادم لقسم شرطة المنتزه ثان، من قسم شرطة المنتزه ثان، مفاده تعدي المتهمين على المجني عليهما، الأمر الذي أدى إلى وفاة المجني عليها، والشروع في قتل الثاني "الزوج" بدائرة القسم.

المجني عليها

تحقيقات النيابة

وجاء في تحقيقات النيابة بأنه وبسبب خلافات جيرة سابقة، بين المجني عليها "ع. م"، ربة منزل، وبين المتهمين "م. ح"، نقاش، وزوجته المتهمة الثانية "ع. م" ربة منزل، حيث استمر الخلاف فترة طويلة بسبب أصدقاء المتهمين، وبعد فترة تم الصلح بواسطة المجلس العرفي.

شكوى لشهود مجلس الصلح

الخلافات لم تنتهي عند ذلك الحد، بل استمر المتهم في استقبال متهمين وأصدقاء السوء داخل المنزل، حيث يقيم المجني عليه والجاني في نفس العمارة، ليشتكي المجني عليه من أفعال المتهم للمجلس الشرعي، فهو يخاف على أهل بيته من أصدقاء المتهم، خاصة وهو خارج المنزل، ليوبخوا جارهم، الأمر الذي أغضبه وضمر في نفسه، وقرر الانتقام.

المتهم أقسم على الانتقام

وحسب محضر التحريات المرفق بالقضية، فإن المتهم أقسم على الانتقام من جاره، معدا لذلك سكينتين وشوكة صيد، ليتربص لهما حال عودتهما للمنزل، وبمجرد أن رآهما، حتى هجم عليهما المتهم الأول وبرفقته المتهمة الثانية، وحينما حاولت الزوجة الدفاع عن زوجها، تعدى عليها المتهم بسلاح أبيض، وطعنها طعنة نافذة، كما حاولوا التعدي على الزوج ولكنهم فشلوا، لذا فروا هاربين.

معاقبة المتهمين ومصادرة السلاح

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، قضت بمعاقبة نقاش، بالسجن المؤبد، ومعاقبة زوجته بالسجن 10 سنوات، بالإضافة لمصادرة السلاح المضبوط، بعد ثبوت قتل المجني عليها جارتهما والشروع في قتل زوجها.

رئيس المحكمة

جاء الحكم برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبدالمعطي هاشم روحي، والمستشار أمير مجدي منير وسكرتير المحكمة أحمد عبدالرحمن.

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