كروان مشاكل.. قرار جديد بحق التيك توكر المثير للجدل

كروان مشاكل.. تيك توكر يثير الجدل بين الحين والآخر فأحيانًا يتحدث عن أشياء لم تحدث، وأحيان أخرى يظهر في فيديو لبث من خلاله أوضاع مخالفة للعادات والتقاليد في المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور.

كروان مشاكل

الموجز تستعرض آخر أزمة أثارها كروان مشاكل كانت نشر أخبار كاذبة عن مياه النيل، إذ أشار إلى أن تلك المياه ملوثة وتعرض حياة المواطنين للخطر، الأمر الذي أثار بلبلة بين جموع المواطنين، فتم تحرير محضر ضده بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيقات التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنح التي أمرت بحبسه شهرين، لكن محامي التيك توكر كروان مشاكل قدم استئنافًا على الحكم.

الاستئناف حدد له جلسة اليوم الإثنين، للنظر في الحكم، لكن محكمة جنح مستأنف حدائق القبة حددت جلسة 6 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه شهرين.

واقعة جديدة لكروان مشاكل

كروان مشاكل كان سبق وأثار الجدل حينما أعلن في فيديو بثه عبر صفحته على منصة التيك توك الهجوم على مذيعة شهيرة؛ لذا ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، وذلك بسبب اتهامه بسب وقذف تلك المذيعة، فضلًا عن تنفيذ أحكام قضائية أخرى ضده.

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة، اتهمت فيه كروان مشاكل بالسب والقذف والتعدي على المبادئ والقيم في المجتمع المصري، فضلًا عن إثارته الجدل في الكثير من المواقف الأخرى.

انتقال فريق المباحث

وانتقل آنذاك إلى محل إقامة كروان مشاكل، وألقي القبض عليه بسبب بثه الفيديو الذي سب وقذف فيه المذيعة المشهورة، وأحيلت الواقعة للنيابة لمباشرة التحقيقات، والتي أحالته بدورها إلى محكمة الجنح.

كروان مشاكل

كروان مشاكل في عزاء ضاضا

جدير بالذكر أن كروان مشاكل ظهر في فيديو، وهو يضحك ويمزح مع صديق له، في عزاء ضاضا نجل الفنان إسماعيل الليثي، حيث أشار المتابعين إلى طريقته الغير لائقة في العزاء، غير أنه لم يحترم القرآن.

وتابع مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، أن كروان مشاكل حضر العزا فقط، كي يأخذ اللقطة، حيث ظهر في الفيديو وهو يضحك بطريقة استفزت الجميع وسط حالة الخزن التي سيطرت على الجميع.

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